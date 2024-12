"Flammende" Ricken-Rede enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Lars Ricken rüttelte die BVB-Stars wach

Eine Rede von BVB-Geschäftsführer Lars Ricken vor dem letzten und so richtungsweisenden Bundesliga-Spiel des Jahres beim VfL Wolfsburg (3:1) hat den Profis womöglich zusätzlich Beine gemacht.

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg hat sich die Chefetage eingemischt und persönlich auf die Spieler eingewirkt. Das berichtet "Bild".

Demnach hat Sport-Geschäftsführer Lars Ricken im Teamhotel des BVB eine "flammende" und rund zehnminütige Rede vor den Dortmunder Stars gehalten. Die Botschaft: Der 48-Jährige wollte die Mannschaft nach den enttäuschenden Resultaten der letzten Wochen an der Ehre packen.

Die BVB-Ikone verdeutlichte den Spielern laut "Bild" etwa, wie groß die Einsatzbereitschaft der schwarz-gelben Anhänger Woche für Woche ist. "Bild" zufolge sagte Ricken: "Unsere Fans geben ihr letztes Hemd, um uns auswärts zu unterstützen. Wir brauchen endlich einen Sieg!"

Die bis dato zwei Auswärtspunkte in der Bundesliga würden als Gegenleistung keineswegs reichen. Gerade in der Fremde wurde der BVB seinen eigenen Ansprüchen in dieser Saison nicht gerecht.

BVB überzeugt vor allem in Halbzeit eins

Ricken legte in seiner Ansprache das Augenmerk zudem auf das enttäuschende Pokal-Aus gegen Wolfsburg. Der BVB hatte, arg vom Verletzungspech eingeholt, Ende Oktober in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 0:1 nach Verlängerung gegen die Niedersachen den Kürzeren gezogen. Die Dortmunder Spieler sollten diese Pleite "persönlich nehmen", so offenbar Rickens Motivations-Spritze.

Die Worte des Ur-Borussen scheinen gefruchtet zu haben. Beim 3:1-Auswärtssieg überzeugte die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin vor allem im ersten Durchgang, als die Wölfe ohne Chance blieben. Nach dem Seitenwechsel kam der VfL dann aber zurück in die Partie, auch aufgrund des Platzverweises von Nationalspieler Pascal Groß.

Letztlich konnte der BVB den Sieg aber über die Zeit retten und überwintert nun auf dem sechsten Tabellenplatz - und mit zwei Punkten Rückstand auf einen Champions-League-Rang.