Drittligist will aussortierten Schalke-Star

IMAGO/Weis/TEAM2

Verlässt Dominick Drexler den FC Schalke 04 im Winter?

Der VfL Osnabrück muss im Winter aufrüsten, um den bitteren Gang in die Viertklassigkeit zu verhindern. Dabei geht der Blick des Drittligisten wohl auch zum FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga. Ein prominenter Name soll verpflichtet werden.

Dominick Drexler vom FC Schalke 04 steht nach Angaben von "Reviersport" beim VfL Osnabrück hoch im Kurs.

Der 34-Jährige spielt unter Cheftrainer Kees van Wonderen keinerlei Rolle im Team der Königsblauen. Seit April hat der ehemalige Kölner und immerhin 81-fache Bundesliga-Spieler kein einziges Pflichtspiel mehr für Schalke 04 bestritten, nachdem er vom damaligen S04-Cheftrainer Karel Geraerts suspendiert wurde.

Bei Schalke 04 besitzt Drexler einen Vertrag bis zum Saisonende, laut Medienberichten ist dieser gut dotiert. Gut vorstellbar also, dass die Knappen dem Offensiv-Routinier im Winter keine Steine in den Weg legen würden, sofern Interesse anderer Klubs besteht.

Regionalliga-Angreifer im Visier des VfL Osnabrück?

Beim VfL Osnabrück könnte Dominick Drexler mit seiner Erfahrung womöglich dabei helfen, die schwache Offensive anzukurbeln. Die Lilien kommen nach 19 Drittliga-Spielen in dieser Saison auf 22 Tore, nur zwei Vereine erzielten weniger Treffer als der Zweitliga-Absteiger, dem nach einer desolaten Hinrunde der Absturz in die Regionalliga droht. Der Tabellen-19. hat gerade einmal 15 Punkte einfahren können.

Dem neuen Cheftrainer Marco Antwerpen könnte derweil neben Dominick Drexler noch ein weiterer Neuzugang an die Seite gestellt werden, so "Reviersport" außerdem: Nikky Goguadze vom Bremer SV.

Der 26-Jährige hat in der Hinrunde der Regionalliga Nord 18 Tore in 19 Spielen erzielen können und sich so für Drittliga-Fußball empfohlen.

Für den Angreifer wäre der Wechsel nach Osnabrück der nächste Schritt: Über Drittliga-Erfahrung verfügt Goguadze, anders als Drexler mit seinen 147 Partien für Rot-Weiß Erfurt (2010-2013), VfR Aalen (2015/16) und Holstein Kiel (2016/2017) nicht.