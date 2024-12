Nächster Topklub steigt in Stiller-Poker ein

IMAGO/Volker Müller

Siller und der VfB befinden sich aktuell in Gesprächen

Muss der VfB Stuttgart in der zweiten Saisonhälfte ohne Angelo Stiller auskommen? Laut Spekulationen in Spanien ist dies durchaus möglich. Dort heißt es, dass ein absoluter Fußballgigant im Winter beim Bundesligisten vorstellig werden und sich nach einem Transfer des Mittelfeldspielers erkundigen könnte.

Zwischen den Verantwortlichen des VfB Stuttgart und dem Lager von Angelo Stiller wurden laut jüngsten "Sky"-Angaben zwar bereits Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags aufgenommen. Geeinigt haben sich die beiden Parteien darauf aber noch nicht.

Das wiederum befeuert die Hoffnung anderer Klubs, doch noch dazwischenfunken zu können und Stiller von einem Transfer zu überzeugen. Der FC Barcelona soll einer der Vereine sein, die sich mit einer möglichen Verpflichtung des Ex-Bayern-Profis beschäftigen.

Das spanische Portal "fichajes.net" berichtet darüber hinaus, dass sich mit der AC Milan ein weiterer sehr namhafter Klub in den Stiller-Poker einschalten könnte. Bei den Rossoneri hängt der Haussegen nach einem durchwachsenen Start in die Saison schief. Zwar stehen die Mailänder in der Champions League als Tabellenzwölfter ganz ordentlich da, in der Serie A aber hinkt man den eigenen Ansprüchen als Achter meilenweit hinterher.

Milan will Stiller im Winter vom VfB loseisen

Weil es in der heimischen Liga nicht läuft, soll im Winter auf dem Transfermarkt nachgerüstet werden. Die Personalie Stiller genießt dabei laut "fichajes.net"-Angaben "höchste Priorität". Die Milan-Bosse betrachten den 23-Jährigen demnach als ideale Ergänzung für das eigene Mittelfeld. Er könne die "nächste große Verpflichtung" des italienischen Topklubs werden, heißt es.

Ob es dazu kommt, ist Stand heute jedoch mehr als fraglich. Zum einen hat der VfB das Haft des Handelns aufgrund des gültigen Vertrags in der Hand. Zum anderen wollen die Schwaben Stiller dem Vernehmen nach nicht abgeben. Erst recht nicht mitten in der Saison. Ein Sommertransfer käme zudem auch nur infrage, wenn ein absolutes Top-Angebot auf dem Tisch liegen würde.