BVB offenbar bei Arsenal-Juwel in Lauerstellung

IMAGO/Daniel Weir / Crystal Pix

Der BVB ist wohl an einer Verpflichtung von Ayden Heaven (l.) interessiert

Bereits im vergangenen Sommer machten Gerüchte darüber die Runde, dass Borussia Dortmund auf der Suche nach neuen Talenten beim FC Arsenal fündig geworden ist. Ein junger Abwehrspieler der Gunners soll in den Fokus des BVB geraten sein. Im besten Fall könnte das Talent im Sommer ablösefrei bei den Westfalen aufschlagen.

Im Juli hatte der "Evening Standard" berichtet, dass der BVB an einer Verpflichtung des damals 17-jährigen Ayden Heaven interessiert ist. Auch einige Monate später haben die Schwarz-Gelben den talentierten Defensivspieler offenbar nicht aus dem Auge verloren. Transfer-Insider Fabrizio Romano vermeldet bei X, dass die Dortmunder weiterhin an dem Youngster dran sind.

Heaven befindet sich demnach aktuell aber noch in Verhandlungen mit den Gunners über ein neues Arbeitspapier. Der Abwehrakteur besitzt beim FC Arsenal bisher lediglich einen Ausbildungsvertrag, aber noch keinen Profivertrag. Die Nord-Londoner wollen dies laut Romano gerne ändern und den Youngster langfristig an den Verein binden.

BVB wittert Schnäppchen bei Abwehr-Juwel

Sollte dem Premier-League-Klub dies nicht gelingen, dann wäre Heaven ab Juli 2025 ablösefrei auf dem Markt. Neben dem BVB soll auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam Interesse an einer Verpflichtung des großgewachsenen Innenverteidigers zeigen, der 2019 aus der Jugend von West Ham United in den Nachwuchs von Arsenal kam.

In dieser Saison brachte es Heaven bislang auf acht Einsätze in der Premier League 2, wo sich die U21-Teams der Klubs aus dem englischen Oberhaus messen. Zudem ist der Junioren-Nationalspieler der Three Lions eine wichtige Größe für die U19-Nachwuchsmannschaft des FC Arsenal, die in der UEFA Youth League aufläuft.

Auf eine Nominierung für den Profikader von Coach Mikel Arteta reichte es bislang hingegen nicht.