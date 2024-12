Medien: Selke winkt neuer Millionen-Vertrag beim HSV

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Davie Selke soll beim HSV bleiben

Mittelstürmer Davie Selke hat großen Anteil daran, dass der Hamburgers SV zumindest auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Bundesliga überwintert. Beim HSV gibt es offenbar einen klaren Plan mit dem 29-Jährigen.

Wie der "kicker" in seiner Montagsausgabe berichtet, laufen an der Elbe inzwischen konkrete Gespräche mit Selke über eine langfristige gemeinsame Zukunft. Laut "Hamburger Morgenpost" ist für den Januar die nächste Verhandlungsrunde mit Berater Akeem Adewunmi geplant.

Denn die aktuelle Vertragslage ist verzwickt: Grundsätzlich ist Davie Selke noch bis Sommer 2026 an den HSV gebunden. Doch es gibt wohl eine Klausel, die es dem Torjäger ermöglicht, den Verein im Falle des Nichtaufstiegs ablösefrei zu verlassen.

Die Haltung der Hamburger Chefetage um Sportvorstand Stefan Kuntz ist klar, schreiben "kicker" und "Mopo" übereinstimmend: Selke soll über das Saisonende hinaus in der Hansestadt bleiben - unabhängig davon, ob die Rückkehr in die Bundesliga gelingt oder nicht.

HSV will im Selke-Poker Fakten schaffen

Die HSV-Bosse wollen die unliebsame Klausel deshalb komplett streichen und das Arbeitspapier am liebsten gleich noch verlängern. Im Gegenzug sei man zu finanziellen Zugeständnissen bereit. Derzeit soll der Ex-Kölner beim HSV rund eine Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Die "Mopo" schreibt, dass bislang noch nicht über korrekte Zahlen gesprochen wurde. Doch das könnte sich bald ändern.

Selke fühle sich zwar in Hamburg sehr wohl, heißt es immer wieder. Doch eigentlich habe der Angreifer den festen Plan, in der kommenden Spielzeit wieder in der Bundesliga zu stürmen. Kuntz wolle nun Fakten schaffen, bevor andere Klubs dem Leistungsträger mit Angeboten "den Kopf verdrehen", so die "Mopo".

Spätestens seit der Verletzung von Robert Glatzel ist Selke beim HSV zum Erfolgsgaranten geworden. Mit zehn Toren ist er der erfolgreichste Knipser der Rothosen. Für die zweite Saisonhälfte hat er sich wieder vorgenommen, zweistellig zu treffen. Sollte das gelingen, stünden die Chancen auf den Aufstieg wohl ziemlich gut.