Offiziell: VfB Stuttgart bricht Leih-Geschäft ab

IMAGO/Lucca Fundel

Laurin Ulrich kehrt zum VfB Stuttgart zurück

Vizemeister VfB Stuttgart beordert Eigengewächs Laurin Ulrich vorzeitig von Zweitligist SSV Ulm zurück an den Neckar.

Wie beide Klubs bestätigten, wird die eigentlich bis Sommer geplante Leihe des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers schon zum Jahresende beendet.

"Wir haben uns in Absprache mit Laurin und den Verantwortlichen des SSV Ulm 1846 Fußball dazu entschieden, die Leihe von Laurin vorzeitig zu beenden. Laurin soll in der Rückrunde in unserer U21 Spielpraxis sammeln und dabei helfen, die sportlichen Ziele in der 3. Liga zu erreichen", sagte VfB-Sportdirektor Christian Gentner.

Laurin Ulrich hatte vor Saisonbeginn in Ulm angeheuert. Er kam dort aber insgesamt nur fünfmal zum Einsatz, stand lediglich 70 Minuten für den von Thomas Wörle gecoachten Abstiegskandidaten auf dem Platz - eine für alle Beteiligten enttäuschende Bilanz, wegen der jetzt Konsequenzen folgten.

"Leider konnte Laurin bei uns nicht so viel Spielzeit sammeln, wie wir uns das alle erhofft hatten. Dazu beigetragen haben auch seine Ausfälle während der letzten Monate. Laurin ist ein junger, sehr talentierter Spieler, der seinen Weg gehen wird. Wir wünschen ihm nur das Beste", erklärte SSV-Geschäftsführer Markus Thiele.

U21 des VfB Stuttgart kämpft gegen den Abstieg

Auch bei der U21 des VfB Stuttgart geht es für Ulrich nun gegen den Abstieg. Als Tabellen-16. beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nach 19 gespielten Partien nur zwei Punkte.

Ulrich hatte seit der C-Jugend alle Nachwuchsmannschaften des VfB Stuttgart durchlaufen und gilt seit Jahren als großes Talent. Der vierfache U19-Nationalspieler hatte sein Profidebüt bereits in der Saison 2022/23 gefeiert.

Damals durfte er unter Cheftrainer Michael Wimmer beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga auflaufen. Eine weitere Partie im Oberhaus kam danach bislang aber nicht mehr hinzu.