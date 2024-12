Marmoush äußert sich zu Bayern-Interesse

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Omar Marmoush (r.) und Dayot Upamecano vom FC Bayern könnten in der nächsten Saison Teamkollegen sein

Eintracht Frankfurts Omar Marmoush befindet sich mit aktuell 13 Liga-Toren in überragender Form. Das macht ihn auch für internationale Top-Klubs interessant, unter anderem der FC Bayern beobachtet den Ägypter genau. Jetzt sprach Marmoush selbst über die Transfer-Gerüchte.

Nur Harry Kane hat in der laufenden Saison mehr Treffer erzielt als Omar Marmoush. Plus: Der Angreifer ist für Eintracht Frankfurt ein echter Goldesel.

Immerhin war der Ägypter 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg nach Hessen gewechselt und hat inzwischen einen Marktwert von rund 60 Millionen Euro. Verkaufen die Frankfurter ihn vor Ablauf seines Vertrags 2027, winkt ihnen ein warmer Geldregen.

Interesse soll es von mehreren Big Names der Fußballwelt geben, darunter der FC Liverpool, der FC Barcelona oder der FC Bayern München. "Natürlich bekommt man das am Rande mit", sagte Marmoush der "Sport Bild" nun. "Es ehrt mich, dass über mich gesprochen wird. Das zeigt, dass ich offenbar einen guten Job mache."

Spezielle Vorlieben bei dieser exquisiten Auswahl an Vereinen hat der Goalgetter aber nicht. "Tatsächlich habe ich kein bestimmtes Traumziel", so der 25-Jährige, der sich ohnehin erst einmal auf die laufende Saison konzentrieren will: "Mein Fokus liegt einzig und allein auf Eintracht Frankfurt und darauf, hier erfolgreich zu sein."

Eintracht Frankfurt: Marmoush vermeidet Bekenntnis zur SGE

Ein klares Bekenntnis, über die Saison hinaus in Frankfurt zu bleiben, vermied Marmoush aber: "Was ich den Fans versprechen kann, ist, dass ich mich in jedem Spiel für die Eintracht zerreißen werde. Was in ferner Zukunft passiert, interessiert mich jetzt noch nicht."

Der Stürmer würde gerne noch Großes erreichen mit der SGE. "Alle hätten es verdient, einen großen Titel zu holen. Die Eintracht hat 2022 die Europa League gewonnen. Es wäre fantastisch, wenn wir es in dieser Saison wiederholen könnten", hielt Marmoush fest.

Ein europäischer Titel würde seinen Marktwert sicher nicht schmälern und seinem Arbeitgeber im Falle eines Wechsels wohl noch ein paar Millionen mehr in die Kasse spülen.