Neue Enthüllungen zu Bayerns Transferzielen

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Max Eberl steht vor vielen wichtigen Kader-Entscheidungen beim FC Bayern

Für den FC Bayern war das Jahr 2024 kein Erfolg. In der abgelaufenen Saison blieb man ohne Titel - das ist den Münchnern zuletzt vor zwölf Jahren passiert. Trotz der Tabellenführung in der Bundesliga will man an der Säbener Straße zentrale Weichenstellungen für die Zukunft vornehmen. Ein Überblick über die Pläne mit Nico Williams, Florian Wirtz und Co.!

Für den Sportvorstand des FC Bayern Max Eberl ist es in dieser Saison keine ruhige Winterpause. Zu viele Aufgaben stehen auf seiner To-Do-Liste. Wer soll bleiben? Wer soll gehen? Und vor allem: Wer kommt vielleicht neu ins Team? Die "Sport Bild" hat den Stand der Dinge enthüllt.

Jonas Urbig (1. FC Köln)

Der Kölner Keeper gilt als großes Talent. Eberl soll in ihm ähnliches Potenzial wie einst in Marc-André ter Stegen sehen. Die Idee: Manuel Neuers künftiger Vertrag soll mehr leistungsabhängige Zahlungen als bisher enthalten. Es könnte also auf eine Rotation hinauslaufen, wie Meister Bayer Leverkusen sie derzeit mit Lukas Hradecky und Matej Kovar praktiziert, um das junge Talent zu fördern.

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Williams steht laut "Sport Bild" schon lange auf Bayerns Zettel. Allerdings würde ein Transfer teuer werden, die Ausstiegsklausel des spanischen Talents bei Bilbao liegt bei 60 Millionen Euro.

Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Der Ägypter ist der derzeit einzige Spieler, der in der Torjägerliste der Bundesliga mit Harry Kane mithalten kann. Was für eine Marmoush-Verpflichtung spricht: Er könnte sowohl in der Sturmspitze als Back-Up für Kane als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden.

Mykhaylo Mudryk (FC Chelsea)

Zwar gab es angeblich Kontakt zwischen Mudryks Management und dem FC Bayern, die positive Dopingprobe des Ukrainers machte aber allen Transferplänen einen Strich durch die Rechnung.

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Nachdem der "kicker" eine Verlängerung von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen bereits als fix vermeldet hatte, wartet man immer noch auf die offizielle Bestätigung. Dennoch sieht es für die Bayern im kommenden Sommer eher düster aus, was eine mögliche Wirtz-Verpflichtung angeht. Immerhin: Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll enge Verbindungen zur Familie Wirtz pflegen.

Xavi Simons (RB Leipzig)

Die Bayern wollen den Niederländer nach wie vor haben. Im Sommer könnte es bei Xavi Simons einen neuen Anlauf für einen Wechsel geben.

Tom Bischof (TSG Hoffenheim)

Nach "Sport Bild"-Informationen gab es mit dem 19-jährigen Talent über die Feiertage Gespräche. Ziel ist demnach ein ablösefreier Transfer und eine folgende Leihe zwecks Spielpraxis.

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Der Nationalspieler ist nach dem gescheiterten Transfer im Sommer "Sport Bild" zufolge kein Thema mehr in München. Stattdessen wird Tah nach Auslaufen seines Vertrags im Sommer 2025 wohl ablösefrei gehen - wahrscheinlich zu Hansi Flicks FC Barcelona.