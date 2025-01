Überraschende Nübel-Wende beim FC Bayern wird konkreter

IMAGO/Max Krause

Alexander Nübel ist derzeit vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehen

Der derzeit an den VfB Stuttgart verliehene Nationaltorhüter Alexander Nübel muss offenbar verstärkt um seine Zukunft im Tor des FC Bayern bangen.

"Sport Bild" berichtet, bei den Entscheidern des deutschen Rekordmeisters sei das Zutrauen in Alexander Nübel zuletzt "etwas geschwunden".

Demnach fehle es dem 28 Jahre alten Schlussmann nach Ansicht der Bosse des FC Bayern an der "nötigen Konstanz auf Weltklasse-Niveau", die man für den Posten zwischen den Pfosten des erfolgsverwöhnten Klubs braucht.

Auch "Sky" und der "kicker" hatten zuletzt übereinstimmend Zweifel des FC Bayern an Nübel vermeldet. Ein Indiz dafür: Der frühere Schalker soll von der Vereinsführung nicht frühzeitig über die bevorstehende Verlängerung mit Manuel Neuer unterrichtet worden sein.

Diese Entwicklung in der Causa Nübel überrascht durchaus, galt er doch bislang als Neuers "Kronprinz" an der Säbener Straße. Der Plan des FC Bayern, so war lange zu hören, sehe vor, Nübel spätestens nach Ablauf seiner Leihe zum VfB Stuttgart nach München zurück- und ins Tor zu holen.

Spannende Torwart-Pläne beim FC Bayern

Nun aber gibt es allem Anschein nach andere Gedankengänge in der Chefetage: Top-Talent Jonas Urbig vom 1. FC Köln stehe insbesondere bei Sportvorstand Max Eberl hoch im Kurs, schreibt "Sport Bild". Dem 21-Jährigen werde vom früheren Gladbacher und Leipziger Manager zugetraut, eine ähnliche Entwicklung wie einst Marc-André ter Stegen zu nehmen, heißt es.

Zudem sollen mit Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) und Zion Suzuki (Parma Calcio) zwei weitere Torwart-Kandidaten auf der Liste des FC Bayern stehen.

Neuer, der einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag bis 2026 unterschreiben wird, soll dem FC Bayern dabei helfen, seinen Nachfolger aufzubauen. Zu diesem Zweck soll der 38-Jährige der noch zu findenden Nummer zwei in der kommenden Saison Spiele "abgeben".

Als dritter Torwart soll dann Sven Ulreich fungieren, dessen Vertrag wohl ebenfalls verlängert wird. Daniel Peretz, aktuell die nominelle Nummer drei, soll verliehen werden.