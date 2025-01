FC Bayern mit "signifikanten Fortschritten" im Davies-Poker

IMAGO/Markus Ulmer

Verlängert Davies beim FC Bayern?

Der FC Bayern hat offenbar doch wieder sehr gute Chancen, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Abwehrspieler Alphonso Davies zu verlängern. Laut spanischen Medien haben die Münchner in den Gesprächen zuletzt deutliche Fortschritte erzielt. Bei Real Madrid hoffen sie derweil, dass sich der Kanadier an sein Wort hält.

Seit Mittwoch stehen Alphonso Davies Tür und Tor mehr denn je offen. Mit dem Jahreswechsel darf der Abwehr-Star des FC Bayern offiziell mit anderen Klubs über einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2025 verhandeln. Ob und in wie weit er das schon getan hat, ist nicht ganz klar.

Die spanische "AS" berichtet, dass eine Abmachung zwischen Davies und Real Madrid weiterhin besteht. Demnach haben sich Spieler und Klub bereits auf die Modalitäten einer zukünftigen Zusammenarbeit geeinigt. Die Königlichen erwarten, dass sich der 24-Jährige daran hält, schreibt das Blatt.

Ob es so kommt, steht aber in den Sternen. Dem Bericht zufolge hat der deutsche Rekordmeister im Austausch mit Davies zuletzt "signifikante Fortschritte" erzielt. "Der deutsche Klub ist zurück im Kampf. Mehr denn je", behauptet die Sportzeitung.

Nur noch der FC Bayern und Real Madrid sind im Rennen

Laut "AS"-Angaben sind der FC Bayern und Real Madrid Stand heute die einzigen Klubs, die für Davies ab der Saison 2025/26 infrage kommen.

Ein Wechsel in die Premier League steht für den Kanadier demnach nicht zu Debatte. Im Poker in Führung, so heißt es, liege der spanische Spitzenklub mittlerweile aber nicht mehr.

Wann mit einer Entscheidung in der Davies-Frage zu rechnen ist, kann nur spekuliert werden. Offenkundig ist, dass der FC Bayern wieder deutlich besser im Rennen liegt als noch vor wenigen Monaten.

Und auch der Spieler scheint sich an der Säbener Straße aktuell wieder wohler zu fühlen. Zumindest lassen dies seine Leistungen in dieser Saison erahnen, die spürbar konstanter geworden sind.