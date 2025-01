Sticht Eintracht Frankfurt den FC Bayern und den BVB aus?

IMAGO/Thomas Voelker

Tom Bischof (l.) wird bei Eintracht Frankfurt, FC Bayern und BVB gehandelt

FC Bayern und BVB haben angeblich ebenfalls ein Auge auf ihn geworfen, das Rennen um Mittelfeld-Talent Tom Bischof von 1899 Hoffenheim könnte allerdings Eintracht Frankfurt machen.

Wie "Bild" berichtet, winkt Tom Bischof ein Fünfjahresvertrag ab dem kommenden Sommer bei den Hessen. Trotz der hochkarätigen Konkurrenz hoffe Eintracht Frankfurt demnach weiter auf einen Transfer-Coup und habe realistische Chancen darauf.

Denn: Die SGE ködert Bischof mit einer verlockenden Perspektive. Dem Bericht zufolge wird dem 19-jährigen U20-Nationalspieler offeriert, in Frankfurt nicht nur zeitnah die Chance auf einen Stammplatz zu haben, sondern die Nachfolge von Mario Götze anzutreten, dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist.

Was Bischof neben seinen sportlichen Qualitäten für die Top-Klubs der Bundesliga so interessant macht, ist seine Vertragskonstellation: Der Kontrakt des Youngsters in Hoffenheim läuft aus. Frankfurt, der FC Bayern, der BVB und wohl auch RB Leipzig hoffen also auf einen ablösefreien Deal.

Aber: Auch die TSG soll noch um ihr Eigengewächs kämpfen. Eine Verlängerung im Kraichgau sei keineswegs ausgeschlossen, heißt es. Eine Entscheidung in der Personalie könnte dem Bericht zufolge ungefähr im Februar fallen.

Warnung vor Wechsel zum FC Bayern, BVB nicht handlungsfähig?

"Sport Bild" hatte zuvor vermeldet, der FC Bayern plane, Bischof im Falle einer Verpflichtung direkt weiter zu verleihen.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann warnte den umworbenen Senkrechtstarter zuletzt aber schon einmal vorsorglich vor einem Wechsel nach München - mit der stagnierenden Entwicklung von Sturm-Juwel Mathys Tel im Hinterkopf.

"Ich weiß nicht, ob die Bayern der beste Schritt für ihn wären. Es ist natürlich eine andere Position, aber wenn man sieht, was in den letzten drei Jahren mit Tel passiert ist, dann ist das ein abschreckendes Beispiel für viele junge Spieler", sagte der Ex-Nationalspieler mit Blick auf Bischof.

Ob sich der BVB tatsächlich ernsthaft um das begehrte Talent bemüht, steht derweil in den Sternen. Wegen des teuren personellen Überangebots im Mittelfeld sollen den Dortmunder im Bischof-Poker derzeit die Hände ein Stück weit gebunden sein, hieß es Anfang Dezember.