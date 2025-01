Medien: BVB-Leihgabe Haller vor Rückkehr zum Ex

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Der Vertrag von Sebastien Haller beim BVB läuft noch bis Sommer 2026

Die Gerüchteküche um einen erneuten Wechsel von BVB-Leihgabe Sebastien Haller brodelt bereits seit einigen Tagen sehr kräftig. Nun kristallisiert sich heraus, wohin es den Angreifer ziehen könnte, der in den letzten Monaten bei CD Leganes nicht glücklich geworden ist.

Sebastien Haller ist in seiner Fußballer-Karriere schon ganz schön herumgekommen. Der in Frankreich geborene Angreifer, der die Staatsbürgerschaft der Elfenbeinküste besitzt, wurde bei AJ Auxerre zum Profi, bevor er in 2014 in die erste holländische Liga zum FC Utrecht wechselte.

Über Eintracht Frankfurt, West Ham United (England) und Ajax Amsterdam (erneut die Niederlande) landete Haller schließlich im Sommer 2022 bei Borussia Dortmund, wo er nach seiner Rückkehr nach der Hodenkrebs-Diagnose im ersten Jahr neun Bundesliga-Tore und fünf Vorlagen erzielte. 2023/24 sah es dann jedoch mager aus beim Stürmer, der sich mit Verletzungen herumplagte und gar kein Liga-Tor beisteuerte.

Auch deshalb wurde Haller vor einem halben Jahr nach Spanien zu CD Leganes verliehen. Doch auch dort lief es nicht. Nun soll laut übereinstimmenden Medienbericht ein erneuter Wechsel anstehen.

BVB-Leihgabe Sebastien Haller soll CD Leganes schon wieder verlassen

Nachdem es bereits aus Holland hieß, dass Hallers Ex-Klub FC Utrecht am 30-Jährigen baggert, bestätigt nun auch "Bild" die Informationen aus dem Nachbarland. Demnach wurden mittlerweile Gespräche zwischen BVB- und Utrecht-Verantwortlichen aufgenommen.

Einigt man sich auf einen Leih-Transfer, könnte Haller bereits in den kommenden Tagen zurück zum Ex wechseln.

Schwierigkeiten werden beim Gehalt erwartet. Während Leganes wohl große Teile des Salärs von geschätzten bis zu zehn Millionen Euro im Jahr übernehmen konnte, sind die Niederländer finanziell weniger gesegnet.

Allerdings sollen die BVB-Bosse laut dem Bericht gewillt sein, Haller keine Steine in den Weg zu legen. Das Ziel: Er soll an bekanntem Ort zu alter Stärke finden.

An den FC Utrecht dürfte Haller jedenfalls beste Erinnerungen haben. Zwischen Anfang 2015 und Mitte 2017 erzielte der Angreifer dort 51 Tore (16 Vorlagen) in 98 Spielen. Eine Top-Quote!

Haller ist bei Borussia Dortmund noch bis Sommer 2026 gebunden. Vor Kurzem wurde die BVB-Leihgabe auch bei Dinamo Zagreb gehandelt.