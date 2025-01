Bericht: BVB klopft bei PSG-Star an

IMAGO/FEP

Milan Skriniar könnte es zum BVB ziehen

Die dünne Personalsituation in der Innenverteidigung hat bei Borussia Dortmund kurz vor Weihnachten für Anspannung gesorgt. Auf den Engpass will der BVB nun offenbar reagieren.

Nach Informationen von "Sports Zone" beschäftigen sich die Schwarzgelben mit einer Leihe von PSG-Star Milan Skriniar. Der BVB habe in den letzten Tagen einen Annäherungsversuch unternommen, um ein Gefühl für den Transferpoker zu bekommen, heißt es.

Der 29-jährige Abwehrmann sei durch das Interesse aus Dortmund durchaus geschmeichelt. PSG pocht aber wohl auf üppige Konditionen für eine Skriniar-Leihe. Der finanzielle Rahmen sei aktuell das größte Hindernis für eine Einigung.

Skriniar war im Sommer 2023 ablösefrei von Inter Mailand zu PSG gewechselt. Dort kommt er unter Luis Enrique aktuell aber kaum zum Zug.

Erst fünf Einsätze stehen in der aktuellen Saison in seiner Statistik. In der laufenden Champions-League-Kampagne stand der slowakische Nationalspieler noch keine einzige Minute auf dem Rasen.

Viele Konkurrenten für den BVB

Schon seit längerer Zeit ranken sich deshalb Wechselspekulationen um den Verteidiger. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen Gespräche mit dem türkischen Top-Klub Galatasaray laufen.

Der Verein aus Istanbul hatte sich schon vor dem BVB um Skriniar bemüht. Eine konkrete Offerte liegt angeblich auf dem Tisch, doch der Spieler habe sich noch nicht final entschieden. Französische Medien brachten im Dezember auch den FC Bayern als möglichen Abnehmer ins Gespräch.

Beim BVB würde man den Rechtsfuß ebenfalls mit offenen Armen empfangen, denn spätestens im Jahresendspurt stellte sich heraus, dass die eigene Personalplanung in der Abwehr nicht aufgeht.

Nach der schweren Knöchelverletzung von Niklas Süle bleiben Nuri Sahin mit Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Auswahl. Doch auch Anton musste in dieser Saison schon mehrfach passen, sodass Kapitän Emre Can in der Abwehrzentrale aushelfen musste.