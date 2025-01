Hamann lässt mit gewagter VfB-Prognose aufhorchen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Glaubt an den VfB Stuttgart: Didi Hamann

Gewagte Prognose oder realistische Einschätzung? Der frühere Nationalspieler Didi Hamann glaubt, dass der Tabellenzehnte VfB Stuttgart in der Bundesliga-Rückrunde das Feld von hinten aufrollt.

"Der VfB hat eine spielerisch viel zu gute Mannschaft, um sich nicht auch über die Liga für die Champions League oder zumindest die Europa League qualifizieren zu können", erklärte Hamann gegenüber "Bild am Sonntag".

Der 51-Jährige lobte: "Neben dem FC Bayern und Leverkusen sind sie unter Sebastian Hoeneß eine der besten Mannschaften im Spiel mit dem Ball, und mit Stiller und Karazor haben sie ein Mittelfeld, das sich in der Liga vor keinem verstecken muss. Dazu tolle Leute in der Offensive wie Millot, Undav und Demirovic. Chabot spielt stark in der Abwehr. Ihre Abgänge haben sie jedenfalls absolut kompensiert."

Zwar verlor der VfB Stuttgart schon vier seiner 15 bisherigen Saisonspiele und spielte fünfmal nur unentschieden. Dennoch haben die Schwaben die Top-Plätze der Liga wegen der engen Tabellenkonstellation noch im Blick. "Ich glaube, dass der VfB die Mannschaft der Rückrunde wird, zumal irgendwann die Belastung in der Champions League wegfällt", prognostizierte Hamann. "Der VfB hat mehr als Außenseiter-Chancen auf Platz 4."

VfB Stuttgart: Ex-BVB-Profi im Anflug?

Um sich für das zweite Saison-Halbjahr noch besser aufzustellen, sind auch Neuzugänge kein Tabuthema in Stuttgart.

"Wir haben auch noch vier Wochen Zeit, um genau hinzuschauen. Das ist natürlich eine Frage des Timings. Die hohen Belastungen, die vielen Spiele finden jetzt statt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth dem "kicker".

"Man muss einen Kompromiss finden", so der VfB-Boss. Dieser liege zwischen "Spielern, die sofort Spielwirksamkeit haben, oder einer langfristigen Kaderplanung".

Für die Offensive ist offenbar Jacob Bruun Larsen (TSG 1899 Hoffenheim) ein Kandidat. Mit dem früheren BVB-Profi soll bereits eine mündliche Einigung bestehen.