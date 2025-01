Neururer deutlich: Das hatte mit dem BVB nichts zu tun

IMAGO/David Inderlied

Trainer Nuri Sahin hat mit dem BVB noch einiges vor

Wenn am Freitagabend (20:30 Uhr) die Fußball-Bundesliga in den zweiten Teil der Saison startet, sind die Augen auf Borussia Dortmund gerichtet, der Meister Bayer Leverkusen im Signal Iduna Park empfängt. Laut Kult-Coach Peter Neururer eine "Hammer"-Partie, in der sich vor allem der BVB beweisen muss.

Der frühere Fußball-Coach Peter Neururer hat in seiner Kolumne bei "wettfreunde.de" auf den Start in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga und ganz speziell auf den Auftakt des 16. Spieltages am Freitagabend geblickt. Dort steht laut Neururer "ein unglaublicher Kracher" an, wenn Borussia Dortmund Bayer Leverkusen empfängt (ab 20:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

"Ich bin mal gespannt, wie die Dortmunder starten werden im neuen Jahr", fokussierte sich Neururer vor allem auf den BVB, der auf Tabellenplatz sechs überwinterte und damit hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb.

"Ja klar, im letzten Jahr waren immer wieder Gespräche da, zu Hause überragend gut, keine Frage. Aber was auswärts abgelaufen ist, hat mit Borussia Dortmund und deren Ansprüchen überhaupt nichts zu tun", legte der 69-Jährige den Finger in die Wunde der Schwarz-Gelben, die in der Auswärtstabelle auf Rang 13 zu finden sind und lediglich ein Spiel in der Fremde gewannen.

Neururer heiß auf Bundesliga-Auftakt zwischen BVB und Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen sei derweil zwar "mit einem schlechteren Start in die Saison gekommen", so Neururer weiter, habe dann "allerdings in der Endphase gezeigt, wer der Deutsche Meister ist".

Als Tabellenzweiter könnte die Werkself mit einem Sieg beim BVB bis auf einen Punkt an den FC Bayern heranrücken. Die Borussia sollte gewarnt sein. "Von daher ist das am Freitagabend ein absoluter Hammer", freut sich Neururer.

Vor der Partie seien viele Fragen offen, wie der Kult-Coach, der den VfL Bochum Anfang der 2000er Jahre bis in den damaligen UEFA-Cup führte, aufzählte: "Borussia Dortmund auf dem Weg zurück in die Spitze? Bayer Leverkusen, der Deutschen Meister, auf dem Weg den Bayern ordentlich nahezutreten? Das nächste Fragezeichen. Mehr geht nicht, kann man sagen", so Neururers Fazit.