BVB schnappt Schalke Partnerverein weg

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Broich ist Chef des Nachwuchsleistungszentrums des BVB

Der VfB Waltrop hat in den vergangenen Jahren eng mit dem FC Schalke 04 zusammengearbeitet und als Partnerverein in der Talente- und Trainerausbildung mitgewirkt. Nun zieht es den Klub zum großen Revier-Rivalen Borussia Dortmund. Beim BVB ist man hocherfreut über die neue Kooperation.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit Jahresbeginn eine Zusammenarbeit mit dem VfB Waltrup eingegangen.

Durchaus brisant: Bis zuletzt, und schon seit 2014, kooperierte der VfB Waltrup mit dem ungeliebten Revier-Rivalen FC Schalke 04. Noch im Sommer 2023 wechselte das Waltruper Talent Rafael Czulak in die berühmte Knappenschmiede der Königsblauen, auch in der Trainerausbildung ging man gemeinsame Wege.

Dortmunds NLZ-Chef Broich: "Qualität und Professionalität der Ausbildung erhöhen"

Doch mit Beginn des neuen Jahres wechselt der Regionalverein durchaus überraschend zu den Schwarz-Gelben. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des VfB Waltrop waren von großem Vertrauen und einer gemeinsamen Vorstellung von guter Ausbildung im Kinder- und Jugendfußball geprägt. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft nicht nur den jungen Spielern des VfB Waltrop, sondern auch der gesamten Region zugutekommen wird", wird Paul Schaffran, Leiter Strategie und Entwicklung im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund, in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Thomas Broich, Sportlicher Leiter des NLZ des BVB, sagt: "Es ist unser gemeinsames Ziel, die Qualität und Professionalität in der fußballerischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen weiter zu erhöhen."

Regelmäßig sollen fortan Hospitationen und Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer des VfB Waltrop bei Borussia Dortmund ermöglicht werden. Außerdem werden bewährte Ausbildungsinhalte und Methodiken des Kinder- und Jugendfußballs von Borussia Dortmund in das Trainingsprogramm des VfB Waltrop integriert.

"Bereits im ersten Gespräch war schnell klar, dass wir in vielen Bereichen ähnliche Ziele verfolgen. Trotz einiger Anfragen haben wir nur mit dem BVB gesprochen. Unsere Jugendabteilung wird in den nächsten Jahren von der Kooperation profitieren", so Oliver Neumann, Sportlicher Leiter des VfB Waltrop.