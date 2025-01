Chelsea-Reservist beim BVB gehandelt - ein Haken

IMAGO/Paul Phelan

Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea wird mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will sich womöglich auch im Winter im zentralen Mittelfeld verstärken. Ein Chelsea-Profi wird mit dem BVB in Verbindung gebracht, doch es gibt einen Haken.

Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea ist nach Angaben von "Sky" ein Transfer-Kandidat beim BVB. Der zentrale Mittelfeldspieler zählt zu jenen Spielern beim Londoner Spitzenklub, die unter Teammanager Enzo Maresca nur wenig Spielzeit erhalten. Daher steht ein Abgang im Raum.

Diskutiert wird demnach über ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Chukwuemekas Vertrag bei den Blues läuft eigentlich noch langfristig bis 2028.

Was gegen einen sofortigen Wechsel spricht: die in seinem Arbeitspapier festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro. Derart viel Geld wird Borussia Dortmund sicher nicht in die Hand nehmen.

BVB schon einmal an Chukwuemeka dran?

Fraglich dürfte zudem sein, ob der in Österreich geborene ehemalige Junioren-Nationalspieler Englands der Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin als Sofortverstärkung helfen könnte. Der 21-Jährige sammelte seit seinem 18 Millionen Euro teuren Wechsel im Sommer 2022 von Aston Villa hin zum FC Chelsea nicht allzu Selbstvertrauen, in den vergangenen zweieinhalb Jahren kommt er lediglich auf 23 Einsätze in der Premier League - nur vier Mal stand er dabei in einer Startelf.

In 2024/25 wurde Chukwuemeka noch gar nicht in der Premier League berücksichtigt. Auf seine fünf Einsätze (ein Startelf-Einsatz) kam er in der Conference League und im League Cup - also Wettbewerben, die bei den Londonern nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.

Allerdings: Der BVB soll Medienberichten zufolge in der Vergangenheit schon einmal Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt haben. Vor seinem Wechsel zu Chelsea hatte unter anderem "Bild" über einen möglichen Wechsel berichtet. Laut den für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" war an den damaligen Gerüchten allerdings nichts dran.