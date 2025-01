Winter-Abgang beim FC Bayern?

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Arijon Ibrahimovic (l.) könnte den FC Bayern verlassen

Beim FC Bayern bahnt sich womöglich ein Winter-Abgang an.

Nach "Sky"-Informationen gibt es mehrere Leih-Interesssenten aus dem In- und Ausland für Eigengewächs Arijon Ibrahimovic. Fortgeschritten seien die Bemühungen um die Dienste des 19-Jährigen allerdings bislang noch nicht, heißt es.

Alle Beteiligten sollen sich einig sein, dass ein (vorübergehender) Abschied vom FC Bayern für Ibrahimovic nur Sinn ergibt, wenn er bei einem anderen Klub regelmäßige Spielpraxis auf hohem Niveau erhält.

Dass eine Leihe bei Ibrahimovic grundsätzlich ein Thema ist, hatte Sportdirektor Christoph Freund zuletzt bestätigt.

In München ist der Offensivspieler derzeit nahezu komplett außen vor. Lediglich 16 Minuten Spielzeit erhielt Ibrahimovic in der laufenden Saison bei den Profis unter Trainer Vincent Kompany. Zudem kam er viermal in der U23 des FC Bayern in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.

Erst Anfang Juli hatte der U20-Nationalspieler einen neuen Vertrag bis 2027 beim deutschen Rekordmeister unterschrieben, nachdem er zuvor einen guten Eindruck bei seiner Leihe zum italienischen Erstligisten Frosinone Calcio hinterlassen hatte.

Dort habe Ibrahimovic "wertvolle Erfahrungen" gesammelt, betonte Freund damals, "nicht nur auf dem Platz. Das hat ihn enorm weitergebracht, und jetzt bekommt er die Chance, sich bei unseren Profis zu zeigen".

Arijon Ibrahimovic will "mit dem FC Bayern viele Titel gewinnen"

Ibrahimovic selbst erklärte: "Die Saison in der italienischen Serie A hat mich persönlich und sportlich vorangebracht, ich habe viel dazugelernt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen. Ich möchte mich weiterentwickeln, für meine Mannschaft und den Club alles geben und mit dem FC Bayern viele Titel gewinnen."

Dafür muss er nun womöglich zunächst den Umweg über eine weitere Leihe nehmen.

Dass dieses Modell für Talente des FC Bayern funktioniert, ist aber kein Automatismus. Aktuelles Beispiel ist Frans Krätzig, dessen eigentlich bis Saisonende vereinbartes Gastspiel beim VfB Stuttgart abgebrochen wurde, weil er dort nicht zum Zuge kam.

Der 21-Jährige versucht im zweiten Halbjahr der Spielzeit nun beim 1. FC Heidenheim sein Glück.