Schalke vor Durchbruch in Verhandlungen mit Top-Talent

IMAGO/RHR-FOTO

Zaid Amoussou-Tchibara soll beim FC Schalke 04 zeitnah verlängern

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 arbeitet an der Vertragsverlängerung mit einem seiner Top-Talente. Nun scheint Königsblau einen guten Schritt vorangekommen zu sein.

Der FC Schalke 04 hat in den Verhandlungen mit seinem Angreifer-Juwel Zaid Amoussou-Tchibara nach Angaben von "Sport Bild" einen Durchbruch erzielt. Die Zahlen des neuen Arbeitspapiers seien inzwischen "im Groben ausgehandelt".

Der 18-Jährige aus Togo zählt zu den größten Talenten der Schalker Knappenschmiede. Amoussou-Tchibara war im Sommer 2023 aus dem Nachwuchs von Bayer Leverkusen nach Gelsenkirchen gewechselt, dort zeigt er vor allem in der laufenden Saison seine Torgefahr. In 14 Partien mit der Schalker U19 erzielte er satte 17 Tore, im Oktober durfte der Youngster zudem schon in der Regionalliga West für die zweite Mannschaft auflaufen.

Auch S04-Cheftrainer Kees van Wonderen hat den Stürmer fest im Blick. So wurde Amoussou-Tchibara gemeinsam mit dem ebenfalls erst 18-jährigen Mika Khadr mit ins Trainingslager nach Belek (Türkei) eingeladen.

FC Schalke 04 verlängert mit seinen Top-Talenten

"Sport Bild" berichtet: Sobald der Stürmer mit den Knappen aus Belek zurückkehrt, soll er den ausgehandelten Vertrag unterzeichnen. Dann wäre er fortan nicht mehr nur bis 2026, sondern bis 2028 an den FC Schalke 04 gebunden. Einen ähnlichen Kontrakt hatte zuletzt Mika Khadr unterzeichnet, auch die Eigengewächse Max Grüger und Luca Podlech verlängerten schon.

Einigkeit in den Vertragsgesprächen herrscht dem Bericht zufolge mit S04-Youngster Ayman Gülasi. Auch der im vergangenen Sommer aus Australien gekommene Mittelfeldspieler soll zeitnah bis 2028 unterzeichnen.

Gülasi, Junioren-Nationalspieler der Türkei, ist in der U19-Mannschaft der Königsblauen von Trainer Norbert Elgert auf Anhieb ein wichtiger Spieler geworden. Achtmal stand er in der DFB-Nachwuchsliga bislang in der Startelf, vier Einwechslungen kommen hinzu. Im Juniorenpokal kam der offensive Mittelfeldspieler dreimal zum Zug.