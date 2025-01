Konkrete Zahlen: Gladbach-Duo vor Winterverkauf?

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Nathan Ngoumou (M.) könnte Gladbach verlassen

Das Wintertransfer-Fenster ist geöffnet und damit stellt sich auch bei Borussia Mönchengladbach die Frage, wo im Kader nachjustiert werden könnte. Gladbach-Sportchef Roland Virkus zeigte sich zuletzt zwar zufrieden mit der Ausgangslage, doch offenbar gibt es durchaus zwei Spieler, die den Klub vom Niederrhein noch verlassen könnten.

Borussia Mönchengladbach wird nach Informationen von "Sky" in diesem Winter wohl - Stand jetzt - eher keine Neuzugänge verpflichten. Man werde keine neuen Transfers forcieren, heißt es beim Pay-TV-Sender, dafür sei man aber vorbereitet auf der Abgangsseite, die wiederum Steine ins Rollen bringen könnte.

Hier könnte es demnach darauf hinauslaufen, dass die Borussia Nathan Ngoumou abgibt. Der Rechtsaußen war im Sommer 2022 für immerhin acht Millionen Euro verpflichtet worden, soll nun aber trotz Vertrag bis 2027 vor dem Aus stehen. Die Gladbacher seien "verkaufsoffen". Ngoumou ist angesichts von weniger als 300 Spielminuten und meist nur kürzeren Einsätzen für Coach Gerardo Seoane verzichtbar.

Laut dem Bericht gibt es schon konkrete Anfragen für Ngoumou, diese kommen offenbar aus dem Ausland. Dort sei man bereit, sieben bis acht Millionen Euro für den 24-Jährigen zu zahlen. Sollte es um den Offensivmann tatsächlich ernst werden, dürfte dieser aber nur dann gehen, wenn ein Ersatz gefunden ist.

Gladbach: Gehandelter Verteidiger eher für den Sommer vorgesehen

Ähnlich soll es bei Tomas Cvancara aussehen. Der Stürmer, der im Sommer 2023 für 10,5 Millionen Euro zur Fohlenelf kam, soll sich bereits nach anderen Möglichkeiten umschauen. Derzeit steht Cvancara im Schatten von Tim Kleindienst, muss meist mit der Beobachterrolle leben. Deshalb soll der 24-Jährige auf den saudi-arabischen Fußballmarkt schauen, heißt es bei "Sky".

Hier scheint es allerdings so zu sein, dass die Gladbach-Bosse um Roland Virkus den Angreifer eher nicht gehen lassen wollen. Falls Kleindienst ausfällt, brauche man einen Top-Stürmer, der sofort einspringen könnte. Am Ende sei aber ein Verkauf von Cvancara eine Frage des Geldes. Heißt: Schneit ein Top-Angebot herein, dürfte die Borussia ins Überlegen kommen.

Kevin Diks wurde derweil Ende letzten Jahres als möglicher Neuzugang gehandelt. Wenn auf der Abgabenseite nichts passiert, ist der Abwehrmann des FC Kopenhagen aber wohl eher ein Sommer-Thema. Dann ist der vielseitig einsetzbare Verteidiger ablösefrei.