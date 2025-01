Burkardt zu Eintracht Frankfurt? Das sagt 05-Boss Heidel

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Zieht es Jonathan Burkardt von Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt?

Ausgerechnet bei Lokal-Rivale Eintracht Frankfurt soll Torjäger Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 auf dem Einkaufszettel stehen. Sportvorstand Christian Heidel äußert sich zu den Gerüchten.

"Sowas interessiert mich nicht", sagte der 05-Boss in einem Interview mit "Sport Bild". "Und wenn man sieht, wie er in Frankfurt über unseren Sieg gejubelt hat, steht das für sich."

Jonathan Burkardt wird bei Eintracht Frankfurt seit Wochen als möglicher Nachfolger für Torjäger Omar Marmoush gehandelt. 20 Millionen Euro wäre die SGE laut "Bild" bereit, für den zweimaligen Nationalspieler hinzublättern. Erste Gespräche zwischen den Eintracht-Verantwortlichen und der Spielerseite soll es bereits gegeben haben. Schon in der vergangenen Saison gab es angeblich Kontakt zwischen den Parteien.

"So was ist doch normal: Wenn ein Spieler in Mainz so herausragend auftritt, wird er natürlich interessant für andere Klubs", sagte Heidel allgemein zur Causa Burkardt. "Wenn es eine Situation geben sollte, dass Jonny auf uns zukommt und den nächsten, größeren Schritt machen will, dann werden wir reden. Wir sperren niemanden ein, das wissen die Spieler und sind deswegen gerne bei uns."

Der 61-Jährige ergänzte: "Aber aktuell ist das für beide Seiten kein Thema, Jonny ist mit vollem Herzen in Mainz."

Eintracht Frankfurt: Fünf bis sechs Kandidaten?

Bei Mainz 05 zählt Burkardt zu den absoluten Leistungsträgern. 2024/2025 steht er bereits bei elf Treffern und zwei Vorlagen in 15 Pflichtspielen für die Rheinhessen. Zudem ist er als Kapitän einer der Führungsspieler beim Überraschungsfünften der Bundesliga.

Bei Eintracht Frankfurt ist der 24-Jährige aber wohl nicht der einzige Kandidat für die Marmoush-Nachfolge. Fünf bis sechs Kandidaten habe die SGE im Blick, hieß es unlängst.

Dazu soll unter anderem das frühere PSG-Talent Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes zählen.