Bericht: 1860 München arbeitet an Transfer-Coup

IMAGO/Lucca Fundel

Heuert Philipp Maier (r.) vom SSV Ulm beim TSV 1860 München an?

Die Hinrunde in der 3. Liga hatte sich der TSV 1860 München sicherlich anders vorgestellt. Die Löwen dümpeln im Mittelfeld herum, als Tabellen-14. geht der Blick an der Grünwalder Straße in Richtung Abstiegsränge. Gerne würde der Traditionsklub auf dem Transfermarkt nachlegen. An Gerüchten mangelt es nicht.

Mit Dominik Martinović entschied sich ein erster Winter-Neuzugang erst im letzten Moment gegen einen Wechsel zu 1860 München. Den ehemaligen Mannheimer zog es stattdessen zu Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen. Die Löwen schauen sich auf dem Transfermarkt daher nach Alternativen um, um den Kader zu verstärken.

Laut "Merkur/TZ" werden insgesamt sechs Namen im Münchner Stadtteil Giesing heiß diskutiert. Besonders Philipp Maier von Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm soll es dem Traditionsklub aus der bayrischen Landeshauptstadt angetan haben. Die Verpflichtung des 30-Jährigen wäre ein echtes Ausrufezeichen, gehörte der Mittelfeldspieler in der Hinrunde noch zum Stammpersonal der Spatzen.

1860 München: Gerüchte um drei Rückkehrer

Der Zeitung zufolge soll der Sechser jedoch aus "persönlichen Gründen zu einem Wechsel nach München tendieren". Da sein Vertrag in der Domstadt allerdings noch bis Saisonende datiert ist, müsste der finanziell schwer angeschlagene Drittligist womöglich eine Ablösesumme aufbringen. Nähere Informationen gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Ebenfalls heiße Kandidaten auf einen Wechsel zu 1860 München sind laut "Merkur/TZ" Linksverteidiger Kilian Jakob von Erzgebirge Aue und Dennis Dressel vom Grazer AK. Beide Profis trugen in der Vergangenheit bereits das Trikot der Löwen. Lose Spekulationen gibt es zudem um eine Rückkehr von Mansour Ouro-Tagba, der vom 1. FC Köln an Jahn Regensburg ausgeliehen ist.

Auch Patrick Sontheimer (1. FC Saarbrücken) könnte der Zeitung zufolge ein potentieller Transfer-Kandidat an der Grünwalder Straße werden.