Premier-League-Klub schaltet sich in Gittens-Poker ein

IMAGO/David Inderlied

Jamie Gittens sorgt mit seinen Leistungen im BVB-Trikot für Furore

Jamie Gittens hat seinen Marktwert im BVB-Trikot in den letzten Monaten erheblich gesteigert. Mit seinen Leistungen hat der 20-Jährige zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen. Ein weiterer Klub aus der Premier League gesellt sich nun dazu.

Wie das englische Portal "CaughtOffside" exklusiv erfahren haben will, ist Premier-League-Klub Aston Villa an einer Verpflichtung von BVB-Youngster Jamie Gittens interessiert. Auch der FC Arsenal und der FC Liverpool haben den 20-jährigen Engländer demnach im Visier, bei den "Villans" soll die Personalie Gittens aber eine größere Rolle spielen.

Dem Bericht zufolge würde sich Aston Villa nicht im laufenden, sondern erst im Sommer-Transferfenster um den Dortmunder bemühen. Um einen Transfer in dieser Größenordnung zu realisieren, müsste es auf der anderen Seite aber erst Spieler-Verkäufe geben, heißt es.

Bei welcher Summe wird der BVB schwach?

Völlig unklar ist laut "CaughtOffside", ob der BVB im Fall von Gittens überhaupt einknicken würde bzw. bei welcher Summe die Dortmunder ins Nachdenken kommen. Intern erhoffen sich die Schwarz-Gelben angeblich, dass der Engländer der nächste 100-Millionen-Deal des Klubs wird.

Außer Frage steht, dass die BVB-Verantwortlichen auch in Zukunft weiter auf Gittens setzen wollen. Vor allem, wenn sich das Offensivtalent weiter so entwickelt wie in den letzten Monaten. Dank des bestehenden Vertrags bis zum Sommer 2028 befindet sich der Bundesligist in einer komfortablen Position. Sollte man sich dennoch zu einem Verkauf entscheiden, dann wohl nur zum absoluten Wunschpreis.

Gerüchte über einen Gittens-Wechsel gab es in der jüngsten Vergangenheit immer wieder. Auch der FC Bayern wurde in diesem Zusammenhang genannt. Laut "Sky"-Angaben haben die Münchner Verantwortlichen intern schon mehr als ein Mal über den jungen Engländer diskutiert.

Ein Thema soll ein Gittens-Transfer darüber hinaus auch bei Tottenham und Chelsea schon gewesen sein.