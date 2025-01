BVB bricht Leihe ab: Haller kehrt ins alte "Zuhause" zurück

IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images

Für BVB-Angreifer Haller geht es in Utrecht weiter

Die Leihe von BVB-Angreifer Sébastien Haller beim spanischen Klub CD Leganés steht kurz vor einem Abbruch. Doch es geht nicht zurück nach Dortmund. Der Mittelstürmer ist in die Niederlande zurückgekehrt - wo seine Karriere einst an Fahrt aufnahm.

Sébastien Haller ist am Donnerstagmittag in Utrecht angekommen. Beim dortigen Fußballklub wird der Ivorer wohl in die Rückrunde starten.

Offiziell bestätigt ist der Deal von Seiten des FC Utrecht und des BVB noch nicht, der Sender "RTV" hat den Spieler vor Ort aber bereits getroffen. Es sei "schön, zurück zu sein", so Haller mit einem breiten Lächeln bei seiner Ankunft: "Es fühlt sich wie Zuhause an."

In Utrecht hatte der Stürmer einst zwischen 2015 und 2017 seinen Durchbruch auf europäischer Ebene geschafft, anschließend war er 2017 zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga gewechselt. Er habe in den letzten Tagen "unzählige" Nachrichten erhalten und freue sich nun auf die nächsten Monate. Weitere Details über das bevorstehende Leihgeschäft gibt es nicht.

Kein Erfolg für BVB-Leihgabe Haller in La Liga

Der Wechsel von Spanien in die Niederlande hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Nach Angaben von "Cadena COPE" hatte sich Haller schon am Mittwochmorgen von seinen Mannschaftskollegen bei CD Leganés verabschiedet. Gemeinsam mit den Bossen von Borussia Dortmund traf man die Entscheidung, die wenig erfolgreiche Ausleihe beim spanischen Erstligisten ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant zu beenden.

Der ivorische Nationalspieler war erst am letzten Tag der Sommer-Transferperiode vom BVB nach Spanien verliehen worden. Die niederschmetternde Bilanz des 30-Jährigen: acht von 15 möglichen Spielen in La Liga, kein Tor, keine Vorlage.

Eine Zukunft beim Revierklub hat Sébastien Haller trotz seines noch bis 2026 gültigen Vertrags aber nicht. Die "Ruhr Nachrichten" meldeten jüngst, dass der Mittelstürmer auch weiterhin keine Rolle in den Planungen von Cheftrainer Nuri Sahin spielt. Beim BVB ist Serhou Guirassy gesetzt, auch die Angreifer Niclas Füllkrug (West Ham United) und Youssoufa Moukoko (Leihe zu OGC Nizza) mussten gehen.

Haller verzichtet auf Gehalt

Am Mittwoch hatte auch das niederländische Portal "Voetbal International" über den bevorstehenden Leih-Wechsel zum FC Utrecht berichtet, nachdem der wohl größte Knackpunkt, das hohe Gehalt von rund neun Millionen Euro, überwunden wurde. Utrecht habe "viel rechnen" müssen, "damit der Deal zustande" kommt, so "VI".

Wie "ESPN" berichtet, zahlt Utrecht offenbar nur eine Million Euro der Gehaltskosten, Haller selbst verzichte zudem auf einen Teil. Wie groß dieser ausfällt und wie viel der BVB übernimmt, geht aus der Meldung nicht hervor.