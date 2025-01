ManUnited-Star sieht seine Zukunft nicht beim BVB

IMAGO/Conor Molloy

Marcus Rashford sieht seine Zukunft angeblich nicht beim BVB

In den vergangenen Tagen wurde ManUnited-Star Marcus Rashford vermehrt mit einem Winter-Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Die Chancen der Dortmunder wurden ohnehin nur als gering eingeschätzt. Mittlerweile steht angeblich fest, dass aus dem Deal nichts werden wird.

Englands Rekordmeister Manchester United sucht händeringend nach einem Abnehmer für Stürmer Marcus Rashford. Der englische Nationalspieler soll die Red Devils noch in diesem Winter verlassen, angedacht ist zunächst ein Leihgeschäft.

Der BVB war in den vergangenen Tagen einer der Vereine, die mit einer Verpflichtung des 27-Jährigen in Verbindung gebracht wurden. Rashford selbst sieht seine sportliche Zukunft aber angeblich nicht in Dortmund.

BVB? Rashford hat andere Pläne

Das englische Portal "GiveMeSport" berichtet mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen, dass ein Wechsel des Offensivstars zu den Schwarz-Gelben eher nicht zustande kommen wird. Der Grund: Rashford hat das Gefühl, dass die italienische Serie A der beste Ort für ihn ist, um seine Karriere in der zweiten Saisonhälfte neu anzukurbeln.

Eine heiße Spur nach Italien gibt es auch schon: Rashford-Berater Dwaine Maynard ist laut "The Athletic"-Angaben in dieser Woche nach Mailand geflogen, um dort mit den Milan-Verantwortlichen über einen Wechsel zu sprechen. Zudem wurde auch Juventus Turin als potenzieller Abnehmer genannt.

Rashford enttäuscht auch unter Amorim

Weit fortgeschritten sollen die Rashford-Gespräche mit Milan zwar noch nicht sein, dennoch zeigen sich beide Parteien einem Wechsel offen gegenüber.

Manchester United hatte sich in den letzten Wochen zu einer Trennung entschlossen, nachdem der 27-Jährige auch unter Neu-Trainer Ruben Amorim keine ansteigende Form zeigte. In bisher 24 Saisoneinsätzen traf der Stürmer lediglich sieben Mal. Schon im Sommer hatte sich United mit Joshua Zirkzee in der Offensive neu aufgestellt. Wie so vieles in den letzten Jahren, ging aber auch dieser Plan nicht auf.