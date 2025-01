Matthäus lässt mit BVB-Prognose aufhorchen

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Lothar Matthäus glaubt an eine CL-Teilnahme des BVB

Die ersten 15 Partien der Bundesligaspielzeit 2024/25 liefen für Borussia Dortmund nicht wie geplant. Die Tabellenspitze ist bereits elf Zähler entfernt. Selbst die fest eingeplante Qualifikation für die Champions League scheint gefährdet. Ex-Profi und TV-Experte Lothar Matthäus glaubt allerdings, dass der BVB dieser "bösen Überraschung" noch entgeht.

Die miese Auswärtsbilanz in der Bundesliga führte dazu, dass Borussia Dortmund nach 15 Spieltagen nur auf Platz sechs des deutschen Oberhauses zu finden ist. In der restlichen Saison muss der BVB also mächtig zulegen, um die angestrebte Qualifikation für die Champions League nicht zu verpassen. Lothar Matthäus glaubt aber, dass die Westfalen den Königsklassen-Gau noch abwenden.

"Der Kader des BVB hat eine enorme Qualität. Sahin stehen zudem jetzt wieder mehr Alternativen zur Verfügung und gepaart mit dieser gigantischen Heimstärke erwarte ich, dass der BVB sich den direkten CL-Platz holt", stellte der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender "Sky" klar.

Matthäus: BVB wendet "böse Überraschung" ab

"Wenn das mit diesem Kader nicht klappt, wäre das eine böse Überraschung", legte der TV-Experte nach. Mit dem Kampf um die Meisterschaft wird Borussia Dortmund nach Ansicht des Ex-Profis aber nichts mehr zu tun haben. Dort erwartet der 63-Jährige einen Zweikampf zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Die übrigen Teams hätten "zu viel Rückstand und zu viele Probleme", so Matthäus, der der Werkself ein packendes Meisterschalen-Duell mit den Münchnern zutraut: "Sie haben sich gefangen und das ist die Qualität eines Champions. Sie können sich gut einschätzen, arbeiten akribisch und haben die richtigen Leute. Sie haben sich wieder rangepirscht an die Bayern, was schön für die Bundesliga ist."

Für Matthäus bleibt der FC Bayern aber weiterhin der Top-Favorit auf den Titel in Deutschlands höchster Spielklasse.