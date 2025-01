Niclas Füllkrug beim FC Bayern ins Gespräch gebracht

IMAGO/Andrew Yates

Niclas Füllkrug hat es derzeit bei West Ham United schwer: Ist der FC Bayern ein Ausweg?

Nicht erst seit dem letzten Sommer wird beim FC Bayern immer wieder intensiv darüber diskutiert, ob es nicht eigentlich einen etatmäßigen Backup-Stürmer für Top-Angreifer Harry Kane geben müsste. In diesem Zuge wurde nun der Name von Nationalspieler Niclas Füllkrug ins Gespräch gebracht.

Was macht der FC Bayern eigentlich, wenn Harry Kane ausfällt? In der letzten Saison lautete die Antwort auf diese Frage oft, dass Eric Maxim Choupo-Moting die Mittelstürmer-Position übernahm. 2024/25 ist Choupo-Moting allerdings nicht mehr da. Die Münchner um Trainer Vincent Kompany müssen sich anderweitig behelfen.

Braucht es also wieder einen klassischen Angreifer als Backup für Kane? Diese Frage wurde am Sonntag in der "Doppelpass"-Runde bei "Sport1" eifrig diskutiert. Mittendrin der frühere Bundesliga-Stürmer und Ex-Bayer Nils Petersen, der 2011/12 Backup von Mario Gomez war sowie der ehemalige Frankfurt-Angreifer Jan Aage Fjörtoft.

"So lange Harry Kane seine Tore macht, ist das alles kein Problem. Aber das kann sich ja auch ändern, er kann sich verletzten", warnte der Norweger den deutschen Rekordmeister vor einem möglichen Vakuum in der Sturmmitte. "Sky"-Reporter Marlon Irlbacher brachte daraufhin eine spannende Verpflichtung ins Gespräch.

"Ich habe tatsächlich Niclas Füllkrug auf dem Schirm. Er ist der perfekte Stürmer, den du immer reinschmeißen kannst, der immer liefert, wenn er reinkommt. Ich glaube, er kommt jetzt auch in ein Alter, wo er mit einer Nummer-zwei-Rolle bei Bayern nicht unzufrieden wäre", sagte Irlbacher über den deutschen Nationalspieler, der seit Sommer 2024 bei West Ham United spielt.

Füllkrug: Ein "Typ" für den FC Bayern?

"Ich glaube Füllkrug ist einer, der einem in der Kabine richtig was garantiert. Er ist ein Typ. Ihn würde ich beim FC Bayern München sehen", so der "Sky"-Mann weiter.

Petersen allerdings bezweifelte, dass sich Füllkrug mit dem Status als Nummer zwei abfinden könnte und dementsprechend Druck machen würde.

Petersen warnt: "Ich kannte meine Rolle"

"Wenn Harry Kane dann dreimal nicht trifft, darf es nicht sein, dass die Presse fordert, dass Niclas Füllkrug reinkommt. Der Spieler, der nach München wechselt, muss um seine Rolle wissen ...", warnte Petersen und setzte hinzu: "Ich kannte meine Rolle. Und ich finde es auch okay, wenn es jedes Jahr jemand anderes macht." Die Münchner sollten sich doch bei den kleineren Klubs nach guten Angreifern umsehen. "Wenn Bayern in Augsburg, Mainz oder sonstwo anruft, geht der Stürmer da zu Fuß hin", zeigte sich Petersen überzeugt.

TV-Experte Mario Basler ging derweil nicht genauer auf Füllkrug ein, stellte jedoch auch heraus, dass sich der FC Bayern mit Blick auf Kane auf einem Ritt auf der Rasierklinge befindet. "Die Gefahr ist groß, falls er sich verletzt. Da fehlt dann vorne einer, der immer im Fokus und vor allem auch im Fokus der Abwehrspieler steht", sagte er.

Er sei "ja immer noch ein Verfechter von Mathys Tel, den ich als riesen Fußballer sehe. Ich glaube, er kann diese Position spielen. Er hat eine Chance verdient. Wenn mal die Zeit von Thomas Müller vorbei ist, sollte man auch mal auf Tel setzen und nicht immer auf Müller", gab Basler die Richtung vor.

Tel allerdings sucht seit Monaten seine Form und überzeugte zuletzt bei seinen Kurzeinsätzen nicht. In zwölf Spielen gelang ihm keine Torbeteiligung. Füllkrug steht bei zwei Toren und einer Vorlage in zehn Spielen. Der noch bis 2028 gebundene Angreifer plagte sich allerdings auch mit einigen Verletzungen herum.