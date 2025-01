Weitere Details zu besonderer Sahin-Maßnahme enthüllt

IMAGO/Bahho Kara

Nuri Sahin und der BVB sind krankheitsbedingt geschwächt und planen ein Mini-Trainingslager ein

Nachdem Borussia Dortmund jüngst durch eine Grippewelle stark geschwächt wurde, hat sich BVB-Trainer Nuri Sahin für die zur Unzeit anstehenden Englischen Wochen laut übereinstimmenden Medienberichten eine spezielle Maßnahme überlegt, zu der es nun mehr Details gibt.

Bei der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen am Freitagabend musste Nuri Sahin bei Borussia Dortmund sogar kranke Spieler aufs Feld schicken, das gab der BVB-Coach nach der Partie zu. "Insgesamt zwölf Kranke" habe der Revierklub zu beklagen gehabt, darunter Spieler und Teile des Staffs. Die Grippewelle schränkte den Revierklub schon in den Tagen vor dem Spiel immens ein.

Deshalb will Sahin den Trainingsrückstand offenbar bei einem Mini-Trainingslager in Frankfurt so gut es geht kompensieren, wie "Bild" bereits am Samstag berichtete.

Am Sonntag haben nun die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" weitere Details dazu parat. Demnach reist der BVB-Tross unmittelbar nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (14.01., 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) noch am Dienstagabend bzw. -nacht via Flugzeug die rund 600 Kilometer nach Frankfurt, um dort am DFB-Campus sein Lager aufzuschlagen.

Dort verbleibt die Mannschaft dann bis Freitagabend, wo um 20:30 Uhr der Rückrundenauftakt gegen Eintracht Frankfurt ansteht.

BVB verbringt drei Nächte in Frankfurt

Die Trainingseinheiten finden dementsprechend am DFB-Campus statt. Konkret heißt das, dass die Spieler, die gegen Kiel im Einsatz waren, am Mittwoch regenerieren werden, die anderen werden auf dem Trainingsplatz stehen. Am Donnerstag ist dann ein gemeinsames Training geplant und die konkrete Vorbereitung auf das Spiel gegen die Eintracht.

Ebenfalls am Donnerstag steht die obligatorische Spieltagspressekonferenz an, die sonst normalerweise aus der Geschäftsstelle in Brackel erfolgt, dieses Mal aber digital abgehalten werden wird.

Immerhin: Nach dem Spiel gegen Frankfurt dürfen die Stars wieder in ihren eigenen Betten schlafen. Mit dem Bus geht es zurück nach Dortmund, wie die "Ruhr Nachrichten" weiter schreiben.

Viel Zeit bleibt den geplagten BVB-Profis aber nicht. Denn schon am Montag fliegt das Team nach Italien, wo es am Dienstagabend (21 Uhr) in der Champions League gegen den FC Bologna weitergeht. Danach folgen weitere Englische Wochen.