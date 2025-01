SGE-Legende glaubt an Mega-Ablöse für Marmoush

IMAGO/Michael Taeger

Omar Marmoush könnte für viel Geld nach England wechseln

Ein Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City könnte der Mega-Transfer dieses Winters werden. Doch noch ist es nicht soweit, denn Eintracht Frankfurt fährt in den Verhandlungen mit dem Giganten aus England offenbar einen harten Kurs. SGE-Legende Jan Age Fjoertoft findet das richtig.

"Ich möchte nicht, dass er geht und Eintracht Frankfurt will auch nicht, dass er geht", betonte der 58-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

In Anbetracht der Sachlage müsse man sich aber wohl mit der harschen Realität anfreunden, dass Omar Marmoush nicht mehr allzu lange das Trikot von Eintracht Frankfurt tragen wird.

"Sie haben auch gesehen, dass der Agent bei Manchester City war und sie sich geeinigt haben. Und dann ist es schwierig für einen Verein, einen Spieler zu halten", glaubt Fjoertoft.

Medienberichten zufolge soll zwischen dem ägyptischen Angreifer und den Skyblues tatsächlich schon alles geklärt sein. Was bleibt, ist der zähe Ablösepoker mit der Chefetage am Main.

Eintracht Frankfurt fordert 80 Millionen Euro

Fjoertoft hat mit Blick auf die Verhandlungen vollstes Vertrauen die die Entscheidungsträger um Sportvorstand Markus Krösche. Denn die hätten 2023 beim Abschied von Randal Kolo Muani in vielen Gesprächen mit Paris Saint-Germain bereits bewiesen, dass sie die ganz großen Klubs in die Knie zwingen können.

"Da brauchst du keine Angst haben", befand Fjoertoft: "Mit Hellmann und Krösche haben sich vielleicht zwei der Besten in Deutschland."

Zuletzt hieß es, dass die Frankfurter rund 80 Millionen Euro für Marmoush fordern. Fjoertoft rechnet nicht mit allzu viel Entgegenkommen. Letztlich müsse ManCity diesen Preis zahlen - und wird es aus seiner Sicht auch tun. "Eintracht hat mit Kolo Muani und Pacho gezeigt, dass sie das Geld kriegen", erinnerte der einstige Stürmer.

Grundsätzlich befinde sich die SGE nämlich in einer komfortablen Situation. Durch die Transfererlöse der letzten Jahre und die anstehende Kapitalerhöhung sei man nicht auf Geld angewiesen.

Zudem hält Fjoertoft den Eintracht-Goalgetter nicht für einen Spieler, der einen Wechsel um jeden Preis erzwingen will. Die Situation sei "anders" als damals bei Randall Kolo Muani. "Es ist in der Mitte der Saison und Marmoush ist ein anderer Typ. Kolo Muani hat gedroht zu streiken, das würde Marmoush nie tun", so die SGE-Ikone.