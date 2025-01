Schalke-Trio vor Abschied - Neues zu Karius

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Bryan Lasme darf den FC Schalke 04 wohl verlassen

Bislang hat der FC Schalke 04 ein eher ruhiges Wintertransferfenster erlebt, nun könnte das Treiben jedoch mächtig Fahrt aufnehmen. Ein Trio steht offenbar unmittelbar vor dem Abschied von den Knappen. Außerdem soll die Verpflichtung von Loris Karius näherrücken.

Am Montag bestätigte der FC Schalke 04, dass Angreifer Bryan Lasme und Torhüter Ron-Thorben Hoffmann nicht am Mannschaftstraining teilgenommen haben, da sie für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt sind.

Zudem, so heißt es in einer offiziellen Mitteilung von S04 weiter, bleibt Steve Noode, der schon seit rund einer Woche mit dem SCR Altach trainiert, weiter in Österreich.

"Nach seiner Trainingswoche beim SCR Altach wollen beide Vereine Gespräche über eine Leihe von Noode kurzfristig abschließen", teilen die Königsblauen bezüglich des 19-jährigen Kameruners mit.

Während sich Hoffmanns (Leih-)Rückkehr zu Eintracht Braunschweig schon abzeichnete, kommt ein Wechsel von Lasme zumindest etwas überraschend.

Der Franzose selbst stellte im Januar klar, dass er Gelsenkirchen eigentlich überhaupt nicht verlassen wolle.

"Ich will auf Schalke bleiben. Ich bin hier, wir haben eine gute Gruppe und bin froh", erklärte der 26-Jährige nach dem 3:1-Testspielsieg gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau gegenüber der "WAZ". Die "Sport Bild" will jedoch erfahren haben, dass eine Leihe zum Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich feststehe.

Karius backt beim FC Schalke 04 kleinere Brötchen

Der 26-Jährige steht beim FC Schalke 04 noch bis Ende Juni 2027 unter Vertrag, kam in der laufenden Saison allerdings nur auf sechs Kurzeinsätze.

Neues vermeldet die "Bild" derweil zur Personalie Loris Karius, der angeblich Hoffmanns Platz bei S04 einnehmen soll.

Der derzeit vereinslose 31-Jährige soll am Dienstag in Gelsenkirchen unterschreiben. Durchaus überraschend soll der ehemalige Liverpool-Star auf Schalke übrigens alles andere als Topverdiener werden. Der "Bild" zufolge wird Karius weniger als Hoffmann kassieren. Letzterer bezog angeblich ein Jahressalär von etwa 550.000 Euro.