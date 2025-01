Medien: FC Bayern will Nkunku "unbedingt"

IMAGO/One Inch Productions

Christopher Nkunku soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Am Montagabend schossen Gerüchte ins Kraut, der FC Bayern und der FC Chelsea hätten einen ersten Austausch begonnen. Laut übereinstimmenden Medienberichten im Fokus: Christopher Nkunku von den Blues und das Münchner Talent Mathys Tel. Teilweise war von einem Tausch die Rede, andere Berichte legten nah, dass die Interessen unabhängig voneinander seien. Letzteres Szenario befeuert "Sky" am Dienstag.

Dass der FC Chelsea einen Spielertausch Tel/Nkunku anstrebe, sei nicht der Fall, stellt "Sky" klar. Das bedeutet allerdings nicht einmal im Ansatz, dass der FC Bayern kein Interesse an Angreifer Christopher Nkunku habe. Der Franzose, der zwischen 2019 und 2023 im Trikot von RB Leipzig in der Bundesliga für Aufsehen sorgte, ist dem TV-Sender sogar das "Top-Transferziel" der Münchner im laufenden Transferwinter.

Sportvorstand Max Eberl und Co. wollen den 27-Jährigen "unbedingt" bis zum Deadline Day am 3. Februar zum deutschen Fußball-Rekordmeister locken, heißt es sogar. Dabei gehe es um eine feste Verpflichtung, nicht um eine Leihe.

Auch konkrete Schritte hat man in München angeblich bereits eingeleitet: Der FC Bayern soll sich bereits mit Nkunkus Berater Pini Zahavi und dem FC Chelsea austauschen. Damit aber nicht genug: "Sky" will exklusiv erfahren haben, dass bereits eine "vollständige mündliche Einigung" mit dem Offensivspieler über einen "Top-Langzeitvertrag" erzielt wurde.

Nkunku will zum FC Bayern

Alles Wesentliche sei geklärt, Nkunku wolle nur zu gerne "sofort" in die bayerische Landeshauptstadt wechseln, so der Bericht weiter. Nkunkus Arbeitspapier bei den Blues endet 2029.

Übrigens: Dass Tel Teil des Deal wird, um den Preis zu drücken, soll nicht völlig ausgeschlossen sein. Allerdings soll der FC Bayern Nkunku auch dann wollen, wenn das Talent bleibt.

Für den FC Chelsea erziele Nkunku 16 Treffer (4 Vorlagen) in 42 Pflichtspielen. Nach 70 Toren (54 Vorlagen) in 172 Partien für RB Leipzig und einer Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro waren die Erwartungen in London jedoch deutlich höher.

In der Vergangenheit wurde der Franzose auch mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.