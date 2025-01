Bericht: Reese-Comeback bei Hertha BSC verzögert sich

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Fabian Reese wird den Rückrundenauftakt wohl verpassen

Tag für Tag kämpft Fabian Reese aktuell für sein Comeback bei Hertha BSC. Doch offenbar muss sich der Offensivspieler weiter gedulden.

Wie die "Bild" schreibt, sei bei Hertha BSC die Entscheidung gereift, dass der Rückrundenauftakt am Sonntag gegen den SC Paderborn (13:30 Uhr) noch zu früh für Fabian Reese kommt.

Der 27-Jährige sei nach seiner Knöchelverletzung noch immer nicht schmerzfrei. Zwar könnte es sei, dass der Leistungsträger am Wochenende mit nach Ostwestfalen reist. Denkbar ist aber wohl nur eine Rolle als emotionaler Leader abseits des Platzes.

Bei Hertha BSC peilt man nun an, dass Reese am 25. Januar gegen den Hamburger SV wieder auf dem Rasen. Wie realistisch das ist, muss sich in den kommenden Tagen noch zeigen.

Nach seiner schweren Verletzung an Syndesmose- und Innenband hatte sich der Ex-Schalker eigentlich schon im November fit gemeldet. Nach nur zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga und einem Auftritt im DFB-Pokal kehrten die Schmerzen im Sprunggelenk jedoch zurück.

Hertha BSC wollte Reese Zeit geben

Laut "Bild" war seitdem der feste Plan an der Spree, Reese behutsam aufzubauen. Ein erneuter Rückfall sollte um jeden Preis vermieden werden.

Im Trainingslager in Andalusien stand der Flügelstürmer zwar zuletzt wieder auf dem Platz. Allerdings absolvierte Reese ein deutlich reduziertes Pensum. Er beschränkte sich auf Lauf- und Passübungen. Zweikämpfe durfte der Hertha-Star in Spanien noch nicht führen.

"Ich habe mich bewusst von einem Zeitplan verabschiedet. Sonst hat man diesen Druck im Kopf, das Ziel zu erreichen oder zu unterbieten", ordnete Reese dort selbst seine Rückkehr ein.

Motivationsprobleme hat der Rechtsfuß trotzdem nicht. Denn das erste Zwischenziel hat Reese fest vor Augen. Er will endlich sein erstes Heimspiel in dieser Saison bestreiten. Bei seinem ersten Comeback hatte er alle drei Einsätze auf fremdem Rasen absolviert. Das soll sich jetzt ändern.

"Ich sehne diesen Tag so unglaublich herbei. Für mich wird das ganz besonders", kündigte er jüngst im Interview mit Vereinsmedien an.