Details zum BVB-"Krisengespräch" aufgedeckt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Julian Brandt und Serhou Guirassy stehen beim BVB in der Kritik

Bei der 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen erreichte kaum ein Spieler von Borussia Dortmund Normalform. Auch die Leistungen von Leistungsträgern wie Julian Brandt oder Serhou Guirassy ließen stark zu wünschen übrig. Nun ist durchgesickert, dass sich BVB-Cheftrainer Nuri Sahin mit deutlichen Worten an seine Schützlinge richtete.

Insbesondere Serhou Guirassy, der seiner starken Form aus dem Herbst seit Wochen hinterherläuft, soll intern in die Kritik geraten sein. Im vergangenen Sommer war der Mittelstürmer für 18,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB gewechselt, wo er direkt einschlug. Zuletzt traf der Nationalspieler allerdings nur noch vom Punkt.

Insgesamt 489 Minuten blieb der 28-Jährige zuletzt in der Bundesliga ohne Treffer, ehe er seine Torkrise mit einem Treffer vom Punkt gegen Bayer Leverkusen beendete. Dennoch ist man am Westfalenstadion nicht zufrieden mit den Vorstellungen des Angreifers. Das berichten die "Ruhr Nachrichten" und "Bild".

BVB-"Krisengespräch" mit Serhou Guirassy

Der Boulevardzeitung zufolge sieht man bei Guirassys Form "Luft nach oben". "RN" berichtet gar, dass es zu einem "Krisengespräch" mit dem Profi und Sahin kam, der seinem Profi klar gemacht haben soll, dass er "erheblich mehr" erwarte. Guirassy soll die Kritik sehr profesionell aufgenommen haben, heißt es weiter.

Auch Julian Brandt soll für seine Leistung bei der Pleite vor heimischer Kulisse gegen Werkself Kritik abbekommen haben. In Abwesenheit mehrerer Führungsspieler wie Nico Schlotterbeck und Kapitän Emre Can habe der Spielmacher nicht genügend Verantwortung übernommen, so der Vorwurf. Sahin erwarte, dass der Mittelfeldspieler noch mehr vorangehe, so "Bild".

Ebenfalls kritisch werden die Leistungen von Yan Couto und Karim Adeyemi gesehen, die gegen den deutschen Meister am Freitagabend ebenfalls nicht ihren besten Tag erwischten.