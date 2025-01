BVB offenbar heiß auf Bundesliga-Star

IMAGO/Revierfoto

Anthony Caci (r.) wird beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund will auch mit dem ein oder anderen Winter-Transfer die Weichen wieder (mehr) auf Erfolg stellen. Ein angeblicher BVB-Kandidat kickt derzeit bei der Bundesliga-Konkurrenz.

Dem Portal "fussballtransfers.com" handelt es sich dabei um Außenspieler Anthony Caci vom 1. FSV Mainz 05. Der BVB habe Informationen über den 27 Jahre alten Franzosen eingeholt, heißt es.

Caci, nomineller Linksverteidiger, ist flexibel einsetzbar, hat auch schon rechts sowie in der Abwehrzentrale gespielt. Sein Marktwert wird auf rund sieben Millionen Euro taxiert, sein Vertrag in Mainz läuft noch bis 2026.

Konkurrenzlos wäre der BVB im Werben um Caci aber wohl nicht: Wie es in dem Bericht heißt, sind auch der FC Valencia, Aston Villa, der FC Fulham sowie Benfica auf den Noch-Mainzer aufmerksam geworden.

Nach einer alles in allem enttäuschenden Hinrunde in der Bundesliga will der BVB im Januar personell nachlegen.

Frisches Geld dafür ist in der Kasse: Am Dienstag bestätigten die Schwarz-Gelben den Abgang von Donyell Malen. Den Niederländer zieht es mit sofortiger Wirkung zu Aston Villa in der englischen Premier League. Bis zu 30 Millionen Euro soll die Ablösesumme betragen.

BVB erzielt "gutes Ergebnis" mit Malen-Deal

Diese Zahl wollte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nicht kommentieren. "Wir haben natürlich am Ende versucht, ein gutes Ergebnis für Borussia Dortmund zu erzielen", sagte er am Rande des Bundesligaspiels bei Holstein Kiel gegenüber "Sky". "Am Ende sind beide Parteien damit zufrieden. Jetzt geht's weiter für uns."

Im Kader für das Kiel-Duell fehlte Malen bereits. Er war am Montagabend von Amsterdam aus nach Birmingham gereist, um dort den obligatorischen Medizin-Check zu absolvieren. Am frühen Dienstagabend ging der Transfer dann endgültig über die Bühne.

Neben Caci werden beim BVB derzeit unter anderem auch Renato Veiga und Carney Chukwuemeka (beide FC Chelsea) gehandelt.