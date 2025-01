Drittliga-Stürmer im Anflug auf Hertha BSC?

IMAGO/Stefan Bösl

Sebastian Grönning soll vor einem Wechsel zu Hertha BSC stehen

Auf der Suche nach einem weiteren Mittelstürmer ist Hertha BSC offenbar fündig geworden. Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt soll auf dem Zettel des Hauptstadtklubs stehen.

Wie die "Bild" berichtet, befinden sich die Verantwortlichen von Hertha BSC in engem Austausch mit Sebastian Grönning vom FC Ingolstadt.

Demnach ist der Däne bereits in Berlin vorstellig geworden. Bei dem Treffen sollen Gespräche und medizinische Untersuchungen stattgefunden haben.

Doch ob Grönning Hertha schon im Winter verstärkt, ist fraglich. Der Vertrag des 27-Jährigen ist zwar nur noch bis zum Ende der Saison datiert. Doch bei den Schanzern spielt er eine tragende Rolle.

Laut dem Boulevardblatt ist daher eher unwahrscheinlich, dass der Drittligist seinen Spieler vorzeitig ziehen lässt. In dem Fall stünde aber wohl ein ablösefreier Wechsel im Sommer 2025 an.

Sebastian Grönning war im Januar 2024 vom spanischen Zweitligisten CD Castellón zum FC Ingolstadt gewechselt. In der zweiten Saisonhälfte erzielte er acht Tore in 15 Spielen.

Auch in der aktuellen Spielzeit sticht der Däne als Goalgetter hervor. Nach 19 Partien stehen 13 Treffer und zwei Vorlagen zu Buche. Damit führt Grönning die Torschützenliste in der 3. Liga an.

Gerüchte über Tabakovic-Rückkehr zu Hertha BSC

Seit dem Abgang von Haris Tabakovic, der sich im vergangenen Sommer der TSG 1899 Hoffenheim anschloss, sucht Hertha BSC nach einem adäquaten Ersatz. Zuletzt wurde sogar über eine Rückkehr des bosnischen Nationalspielers, der beim Bundesligisten nur als Joker gefragt ist, spekuliert.

Eine Rückkehr des Torjägers an die alte Wirkungsstätte ist aber eher unwahrscheinlich. "Ich glaube, das ist eher schwierig, muss man ehrlicherweise sagen. Wir müssen auf unser Budget achten", stellte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber gegenüber dem "Berliner Kurier".

Der Zeitung zufolge hat sich Tabakovics Gehalt durch den Wechsel zur TSG beinahe verdoppelt. Der radikale Hertha-Sparkurs mache ein Comeback des Routiniers quasi unmöglich, heißt es.