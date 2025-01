Bayern dran? Chelsea legt XXL-Preisschild für Nkunku fest

IMAGO/Crystal Pix/MB Media

Wie teuer würde Christopher Nkunku für den FC Bayern werden?

Laut übereinstimmenden Medienberichten beschäftigt sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung von Christopher Nkunku. Auch wenn Sportdirektor Christoph Freund das Interesse öffentlich dementierte, reißen die Meldungen nicht ab. Der FC Chelsea bereitet sich bereits auf einen Abgang des Ex-Leipzigers vor und hat ein horrendes Preisschild festgelegt.

"Sky" hatte am Montag enthüllt, dass Angreifer Christopher Nkunku das "Top-Transferziel" des FC Bayern im laufenden Transferwinter sei. Sportvorstand Max Eberl und Co. wollen den 27-Jährigen "unbedingt" bis zum Deadline Day am 3. Februar zum deutschen Fußball-Rekordmeister locken, heißt es sogar. Dabei gehe es um eine feste Verpflichtung, nicht um eine Leihe.

Auf der Pressekonferenz vor dem Rückrundenabschluss gegen die TSG Hoffenheim verwies Sportdirektor Christoph Freund die Spekulationen allerdings ins Reich der Fabel: "Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen - und das ist unser Plan - dann ist es kein Thema, dass wir in der Offensive wen dazu holen, weil wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Qualitativ wie von der Anzahl."

Zahlt der FC Bayern mehr als 70 Millionen Euro für Nkunku?

Der Pay-TV-Sender bleibt trotz des Dementis bei seiner Darstellung zum FCB-Interesse. Freunds Absage sei "ein taktisches Nein" gewesen, erläuterte Transfer-Reporter Florian Plettenberg. "Wir haben erneut die Bestätigung bekommen, dass Nkunku das Top-Transferziel der Bayern ist bis zum Deadline Day am 3. Februar."

Billig wird die Verpflichtung des einstigen Bundesliga-Torschützenkönigs aber keineswegs: Denn laut "The Athletic" wollen die Blues ihren Offensivspieler, der an der Stamford Bridge meist nicht über eine Jokerrolle hinauskommt, mindestens 75 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler bekommen, der in London noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Das deckt sich mit Informationen des britischen "Telegraph". Der Zeitung zufolge erhalte ein Klub bei Nkunku den Zuschlag, wenn ein Interessent zwischen 70 und 80 Millionen Euro auf den Tisch legt.