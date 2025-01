Winter-Wechsel? Gerüchte um Adeyemi-Flucht vom BVB

IMAGO/VItalii Kliuiev

Verlässt Karim Adeyemi noch im Winter den BVB?

Borussia Dortmund steckt nach der jüngsten 2:4-Blamage bei Holstein Kiel ganz tief in der Krise. Winter-Transfers müssen her, um die bislang verkorkste Saison der Westfalen im Laufe der Rückrunde noch zu retten. Nun machen allerdings Gerüchte die Runde, dass ein weiterer Leistungsträger im Winter vom BVB fliehen könnte.

Denn laut "Sky" zeigt der Serie-A-Klub SSC Neapel starkes Interesse an einer Verpflichtung des Flügelflitzers, der am Westfalenstadion noch bis 2027 unter Vertrag steht. Der Traditionsverein vom Fuße des Vesuvs bereitet sich auf den bevorstehenden Abgang von Superstar Khvicha Kvaratskhelia vor, den es wahrscheinlich zu PSG ziehen wird.

Dem Pay-TV-Sender zufolge soll der italienische Top-Klub bereits Kontakt zum Adeyemi-Lager aufgenommen haben. Auch erste Gespräche fanden bereits statt, heißt es weiter. Der BVB-Star sei allerdings nicht der einzige Kandidat, dessen Verpflichtung von der SSC Neapel aktuell geprüft wird.

BVB: Bereits im Sommer war Adeyemi ein Abgangskandidat

Neben dem deutschen Nationalspieler sollen auch Alejandro Garnacho von Manchester United, Bayerns Mathys Tel und der in Ostwestfalen geborene Nationalspieler des Kosovos, Edon Zhegrova (OSC Lille), eine Rolle in den Überlegungen des Meisters von 2023 spielen. Letzterer gilt als Favorit auf das große Erbe des georgischen Nationalspielers, so "Sky".

Der Verlust von Adeyemi, der 2022 für 30 Millionen Euro von RB Salzburg zu den Schwarz-Gelben kam, wäre für den BVB in der aktuellen Phase ein herber Schlag. Mit Donyell Malen haben die Westfalen bereits einen wichtigen Offensivakteuer ziehen lassen. Auf den Außenbahnen will man daher nachlegen, so übereinstimmende Medienberichte.

Ein Abgang des 22-Jährigen würde die personelle Situation auf dem Flügel noch einmal verschärfen. Um Adeyemi hatte es bereits im vergangenen Sommer vermehrt Abschiedsgerüchte gegeben. Besonders heiß soll der Flirt zu Juventus Turin gewesen sein.