So plant der FC Schalke 04 mit Bryan Lasme

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Bryan Lasme hat den FC Schalke 04 vorerst verlassen

Der FC Schalke 04 parkt Bryan Lasme für den Rest der Saison beim Grasshopper Club Zürich. Von dem Leihgeschäft erhoffen sich die Knappen einen Geldregen.

Am Dienstag gab der FC Schalke 04 bekannt, dass Bryan Lasme an den Grasshopper Club Zürich verliehen wird.

"Wir haben gemeinsam mit Bryan nach einer passenden Herausforderung für ihn gesucht und freuen uns, dass er nun in Zürich angreifen kann", sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball, und ergänzte: "Wir wünschen ihm für die Zeit in der Schweiz viel Erfolg."

Vertraglich ist Lasme noch bis 2027 an die Königsblauen gebunden. Eine Zukunft beim Klub aus Gelsenkirchen hat der Stürmer aber wohl nicht.

Laut "kicker" hoffen die Schalker Verantwortlichen darauf, dass Lasmes Formkurve in der Schweiz steil nach oben zeigt und sein Marktwerkt dadurch steigt. In dem Fall würde der Revierklub den Franzosen im Sommer für einen "bestenfalls siebenstelligen Betrag" verkaufen, heißt es.

Sollte dieser Plan nicht aufgehen, stünde in der kommenden Saison wohl eine erneute Leihe an.

Bryan Lasme war im Sommer 2023 ablösefrei von Arminia Bielefeld zum FC Schalke 04 gewechselt. Für die knappen bestritt der Offensivspieler seitdem 35 Pflichtspiele, in denen er vier Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete.

Schalke-Leihgabe "wieder voll fit"

In der Hinrunde der aktuellen Saison war Lasme häufig verletzt und kam nur auf sechs Einsätze in der zweiten Liga. In die Scorerliste konnte er sich nicht eintragen.

Beim Grasshopper Club Zürich will Lasme wieder zurück zu alter Stärke finden. "Ich bin wieder voll fit und bereit, 100 Prozent zu geben. Das habe ich bewiesen. Jetzt bin ich hochmotiviert und überzeugt, dass ich hier mein Können unter Beweis stellen kann. Beim GCZ werde ich alles geben, um die Ziele des Vereins zu erreichen", sagte er in einer Vereinsmitteilung der Schweizer.