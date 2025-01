Leipzig-Stürmer soll Füllkrug bei West Ham ersetzen

IMAGO/motivio

André Silva (r.) könnte von RB Leipzig zu West Ham United verliehen werden

Bei West Ham United fallen mit Niclas Füllkrug und Michail Antonio gleich zwei Stürmer länger aus. Auf der Suche nach Ersatz könnten sich die Hammers beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bedienen.

Wie "The Guardian" berichtet, ist André Silva von RB Leipzig in den Fokus von West Ham United gerückt. Demnach peilt der Premier-League-Klub eine Leihe des Portugiesen bis zum Saisonende an.

Weitere Kandidaten seien Taiwo Awoniyi von Nottingham Forest und Evan Ferguson von Brighton & Hove Albion.

Bei RB Leipzig spielt Silva in dieser Saison kaum eine Rolle. Hinter Lois Openda, Benjamin Sesko und Yussuf Poulsen ist er nur die Nummer vier im Sturm.

Nachdem Silva im Sommer von einer Leihe zu Real Sociedad nach Sachsen zurückgekehrte, kommt der 29-Jährige unter Trainer Marco Rose gerade einmal auf 15 wettbewerbsübergreifende Einsätze. Von Beginn an dufte Silva nur einmal in der Champions League und einmal im DFB-Pokal ran.

Schon länger wird über einen Abschied im Winter spekuliert. Silvas Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

Der 53-fache portugiesische Nationalspieler war im Sommer 2021 für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu RB Leipzig gewechselt. Bei den Sachsen konnte er aber nie an seine Top-Leistungen anknüpfen.

Füllkrug und Antonio fehlen West Ham länger

Bei West Ham United herrscht nach den Verletzungen von Niclas Füllkrug und Michail Antonio dringender Handlungsbedarf im Sturmzentrum.

Der deutsche Nationalspieler hatte sich bei der 1:2-Pleite im FA Cup bei Ligakonkurrent Aston Villa eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Laut "Sky" und "Sun" droht sogar ein Ausfall von bis zu drei Monaten. West Ham hatte Füllkrugs voraussichtliche Zwangspause mit "einigen Wochen" angegeben.

Der Zeitplan für ein Comeback von Michail Antonio ist noch offen. Der Jamaikaner fällt seit Anfang Dezember mit einem Beinbruch aus.