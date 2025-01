FC Bayern prüft angeblich Blitz-Transfer von Sporting-Star

IMAGO/Mutsu Kawamori

Ousmane Diomandé ist angeblich Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern wird erneut mit Ousmane Diomandé von Sporting CP in Verbindung gebracht. Die Münchner sollen demnach sogar einen Winter-Transfer des Innenverteidigers prüfen.

Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, wird Ousmane Diomandé vom FC Bayern beobachtet. Doch damit nicht genug: Der Fußball-Bundesligist soll eine Verpflichtung des 21-Jährigen noch in der laufenden Transferperiode in Erwägung ziehen, um sich gegen die Konkurrenz aus der Premier League durchzusetzen, heißt es.

Dem entsprechenden Medienbericht zufolge sind die Münchner bereits bei Sporting CP vorstellig geworden, um die Konditionen eines möglichen Deals auszuloten.

Diomandé stehe bei den Verantwortlichen des FC Bayern "hoch im Kurs", so "A Bola", Sportvorstand Max Eberl soll den Ivorer sogar schon persönlich beobachtet haben. Der Defensivspieler ist bei Sporting CP gesetzt. Der Innenverteidiger hat zudem schon acht Länderspiele für die Elfenbeinküste absolviert.

Wie viel müsste der FC Bayern für Diomandé zahlen?

Diomandé besitzt in Lissabon noch einen Vertrag bis 2027. Der portugiesischen Sportzeitung zufolge soll in dem Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro verankert sein. Eine Ablösesumme zwischen 50 und 60 Millionen Euro sei aber dennoch "nicht ausgeschlossen", heißt es.

Sporting CP würde Diomandé aber wohl gerne bis zum Saisonende in den eigenen Reihen halten, schließlich spielt der Youngster unter Trainer Rui Borges eine wichtige Rolle in der Defensive.

Der FC Bayern hat für die Abwehrmitte derzeit Minjae Kim, Dayot Upamecano, Eric Dier sowie Hiroki Ito im Kader. Letztgenannter konnte aufgrund eines Mittelfußbruchs in der laufenden Saison aber noch kein Pflichtspiel für den deutschen Rekordmeister bestreiten.

Ob der FC Bayern in der laufenden Transferperiode tatsächlich bezüglich personeller Verstärkung für die Defensive Ernst macht, bleibt vorerst abzuwarten. Diomandé wurde bereits im vergangenen Herbst mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Laut "A Bola" sah der Plan des FC Bayern ursprünglich vor, erst im Sommer einen Transfer anzustreben. Da der Sporting-Star aber auch großes Interesse in der Premier League wecken soll, steht nun offenbar ein Winter-Vorstoß im Raum.