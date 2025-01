Hertha BSC winkt warmer Millionen-Regen

IMAGO/Chris Foxwell

Kehrt Wilfried Kanga nicht mehr zu Hertha BSC zurück?

Fußball-Zweitligist Hertha BSC kann sich in laufenden Winter-Transferfenster womöglich über eine Einnahme in Millionenhöhe freuen.

Der derzeit von Hertha BSC an den walisischen Klub Cardiff City ausgeliehene Mittelstürmer Wilfried Kanga steht offenbar dicht vor einem Wechsel zu Dinamo Zagreb. Das berichtet das Portal "24 sata".

Die Kroaten wollen demnach ihre Personallücke im Angriff mit dem 26-Jährigen stopfen. Die Vorstandsriege des Klubs habe dem Deal bereits zugestimmt, heißt es.

Möglich sei ein Transfer auch daher, weil Kanga beim Zweitligisten aus Cardiff in der Hinrunde überhaupt nicht überzeugen konnte. Beim Championship-Klub werde man dem Hertha-Profi somit keine Steine in den Weg legen und das Leihgeschäft vorzeitig abbrechen.

Kanga war für Cardiff City bislang zu 15 Einsätzen gekommen, noch wollte ihm aber kein einziger Treffer gelingen. Auch bei Hertha BSC hatte die Karriere des zweifachen Nationalspielers der Elfenbeinküste nie an Fahrt aufgenommen.

Hertha BSC winkt wichtige Transfer-Einnahme

Der Berliner Hauptstadtklub hatte im Sommer 2022 satte fünf Millionen Euro für Wilfried Kanga an BSC Young Boys überwiesen, wo er einst mit 19 Toren in 45 Spielen eine gute Quote aufweisen konnte. Bei Hertha wollte es in 23 Partien (zwei Tore) allerdings überhaupt nicht klappen, sodass der Stürmer die vergangene Saison auf Leihbasis bei Standard Lüttich (37 Spiele, zwölf Tore) verbrachte.

Nach einem schlechten Halbjahr in Wales hofft nun also Dinamo Zagreb darauf, dass der Stürmer in Kroatien zurück zu alter Form findet. Auch die Berliner dürften sich über einen Transfer-Abschluss freuen. Denn, wie "24 sata" berichtet: Als Ablösesumme sind drei Millionen Euro im Gespräch.

Als Fixsumme sollen zunächst 1,7 Millionen Euro zur Alten Dame wandern, der Rest wird dann in weiteren Raten überwiesen. Zwar würde der Zweitligist dann dadurch insgesamt ein Transfer-Minus erzielen, womöglich hilft die Finanzspritze aber noch in diesem Winter weiter, um selbst auf dem Transfermarkt tätig werden zu können.