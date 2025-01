Bestätigt: RB Leipzig wirbt Bayern-Verantwortlichen ab

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der FC Bayern verliert einen Scout

Bei RB Leipzig tut sich in den letzten Monaten einiges auf der Management-Ebene. Nun haben die Sachsen offenbar einen Verantwortlichen vom FC Bayern abgeworben, der im Februar zu RB wechseln wird.

Seit Anfang August 2024 ist Marcel Schäfer als Sportchef bei RB Leipzig in Amt und Würden. Und der frühere Wolfsburger hat mit dem Fußball-Bundesligisten aus Sachsen einiges vor. Nun hat RB zwei Neu-Verpflichtungen bekanntgeben: Eine für sofort, eine weitere wird sich dem Tabellenvierten im Februar anschließen.

Beim Nachzügler handelt es sich um den früheren Bundesliga-Profi Daniel Baier. Der 40-Jährige, der früher unter anderem für 1860 München, den VfL Wolfsburg und den FC Augsburg spielte und im Herbst 2020 seine Karriere beendete, kommt Mitte nächsten Monats vom FC Bayern nach Leipzig. Zuvor hatte "Sky" bereits gerüchteweise davon berichtet, dass Baier den Klub wechseln wird.

Bei den Münchnern wird er dann von Sommer 2023 bis 14. Februar 2025 als Scout tätig gewesen sein, in der gleichen Rolle agierte Baier auch schon vorher (07/2022 bis 07/2023) beim VfL Wolfsburg und als kurzes Intermezzo beim FC Augsburg (im Juni 2022).

Daniel Baier heuert bei RB Leipzig an

"Ab dem 15. Februar verstärkt [...] Baier das Team als Sportkoordinator und führt die Bereiche Scouting, Data Analytics und Career Center", teilte RB Leipzig mit.

RB Leipzig stellt sich neu auf

Schon ab sofort übernimmt Sebastian Schuppan (wie Baier auch ein früherer Fußball-Profi) (s)eine neue Rolle als Sportlicher Leiter, nachdem er dort zuvor als Assistent der Geschäftsführung bzw. als Referent Sport arbeitete (seit November 2023).

"In seiner Funktion verantwortet der ehemalige Zweitligaprofi den Lizenzspieler-, den Athletik- sowie den medizinischen Bereich", teilten die Roten Bullen mit.

RB reagiert mit der Neustrukturierung auf die vakante Stelle des Sportdirektors. Rouven Schröder hatte den Verein Anfang Dezember in Richtung RB Salzburg verlassen und bei der Konzernfiliale die Position des Sport-Geschäftsführers übernommen.

"Schuppan und Baier berichten in ihren Funktionen direkt an Marcel Schäfer, genau wie Marco Rose (Cheftrainer Männer), Manuel Baum (Leiter Nachwuchs) und Viola Odebrecht (Leiterin Frauen- und Mädchenfußball)", so die Leipziger weiter.