Real oder Bayern? Details zum Davies-Poker enthüllt

IMAGO/Grzegorz Wajda

Der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern endet im Sommer

Der Poker um die Dienste von Alphonso Davies wird immer intensiver: Derzeit befinden sich vor allem der FC Bayern und Real Madrid im Wettstreit um den Linksverteidiger, der offenbar immer noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat. Nun gibt es neue Details, auch ein Streit ist Thema.

Fakt ist: Stand jetzt läuft der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern nach der aktuellen Saison aus. Unklar ist noch, wie weit die Münchner in ihren Bemühungen um eine Verlängerung des Arbeitspapiers des Linksverteidigers sind.

Nachdem es in einigen Berichten schon hieß, der deutsche Rekordmeister und die Davies-Seite mit Berater Nick Househ seien sich grundsätzlich einig, widerspricht nun der Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Laut diesem hat es bislang keine Einigung gegeben. Ungeachtet dessen liege das Angebot der Münchner aber weiter auf dem Tisch. Allerdings seien eben auch andere Vereine, darunter vor allem Real Madrid, weiterhin interessiert. Die Situation sei unverändert offen.

Noch konkreter wird das Portal "Relevo". Laut diesem ging man rund um Weihnachten bei den Königlichen noch davon aus, dass Davies beim FC Bayern verlängern wird, mittlerweile habe sich die Lage aber verändert. Demnach sei Real mittlerweile vielmehr optimistisch, dass man selbst bei Davies den Zuschlag erhalten könnte.

Davies-Agent Househ ist nur noch am Freitag in München, gibt es bis dahin keinen Durchbruch mit dem FCB, wird dieser wohl weiter nach Madrid reisen und sich mit den Real-Bossen treffen. "Sky" berichtete am Donnerstagabend gar von einem "Zoff" und "Spannungen" zwischen dem FC Bayern und Househ. Der Grund: Finanzielle Nachforderungen.

Gleichzeitig könnte das anstehende Treffen der Davies-Seite in Madrid alle Zweifel ausräumen, glaubt "Relevo", zumal Davies das jüngste Angebot der Bayern abgelehnt haben soll. Bayern-Boss Jan Christian Dreesen betonte derweil bei "Sky" weiter, dass es "gute Gespräche" seien.

FC Bayern: Alphonso Davies hat starke Position im Poker

Zuvor hatte bereits die "Marca" berichtet, dass Davies ein unterschriftsreifer Real-Vertrag vorliege.

Laut "Bild" heißt es an der Säbener Straße intern, dass die Verhandlungen mit dem Abwehrmann verfahren seien und scheitern könnten. Davies-Berater Househ fordere noch mehr Geld für seinen Klienten. Dabei soll es "nur noch" um eine Differenz von ein bis zwei Millionen Euro im Jahr gehen.

"Sky" berichtet derweil, dass die Spielerseite mehr als 20 Millionen Euro im Jahr möchte. Und: Eine Signing Fee, also ein Bonus über eine Unterschrift, sei ebenfalls noch Streitpunkt. Angesichts der Forderungen sei es sogar denkbar, dass sich der FCB komplett aus den Verhandlungen zurückziehe.

Gleichzeitig liegt die Real-Offerte nach "Marca"-Infos wohl noch unter der des FC Bayern.

Neben den Madrilenen sollen sich auch der FC Liverpool und Manchester City für Davies interessieren. Dieser hat angesichts seines auslaufenden Vertrags offenbar die Qual der Wahl und nach den Leistungssteigerungen der letzten Zeit auch eine gute Verhandlungsposition.

In dieser könnte laut "Sky" auch Jamal Musiala eine Rolle spielen. Denn wie der Pay-TV-Sender erfahren hat, will Davies nur dann bleiben, wenn auch sein Freund Musiala verlängert.