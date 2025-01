Frankfurt verabschiedet Omar Marmoush emotional

IMAGO/Peter Hartenfelser

Omar Marmoush wird Eintracht Frankfurt verlassen

Nur noch die Vollzugsmeldung fehlt: Omar Marmoush steht unmittelbar vor seinem Wechsel in die Premier League. Von den Fans von Eintracht Frankfurt hat sich der Top-Stürmer am Freitagabend nach dem Sieg gegen den BVB bereits emotional verabschiedet. Er selbst stand schon gar nicht mehr im Kader.

Eintracht Frankfurt verabschiedet seinen Top-Stürmer Omar Marmoush mit großem Applaus. Nach dem Heimerfolg gegen Borussia Dortmund (2:0) durfte sich der Ägypter vor der Fankurve persönlich feiern lassen.

Von seinen Mitspielern wurde er in die erste Reihe geschubst, immer wieder klopfte er sich mit der Hand auf die Brust.

"Omar hat sich das mehr als verdient", hob Torhüter Kevin Trapp bei "DAZN" hervor: "Man merkt, dass es ihm nicht leicht fällt. Was heute nach dem Spiel passiert ist, spricht für all das, wofür Eintracht Frankfurt steht." Auch Trainer Dino Toppmöller freute sich über den emotionalen Abschied im Stadion: "Die Szenen am Ende sprechen Bände. Wir werden Omar als Spieler vermissen, aber noch viel mehr als Mensch."

Mario Götze sagte zum Abschied: "Ein überragender Charakter, ein überragender Spieler. Er hat dem Klub sehr geholfen. Einige von uns werden mit ihm in Kontakt bleiben. Wir freuen uns alle für Omar. Wir werden ihn vermissen."

Der 25-Jährige ist in der Hinrunde Frankfurts bester Angreifer gewesen. Allein in der Bundesliga gelangen ihm 15 Tore und damit nur ein Treffer weniger als Harry Kane vom FC Bayern - allerdings lieferte der Eintracht-Star auch neun Vorlagen, sodass er in der Scorer-Wertung nach 17 Spielen die Nase vorn hat. Aus den Spielen in der Europa League und dem DFB-Pokal kommen fünf Treffer und vier Vorlagen hinzu.

Eintracht Frankfurt: "Großes Kompliment" an Omar Marmoush

Nun wechselt Omar Marmoush zu Manchester City, allein die offizielle Bestätigung steht noch aus. Toppmöller hatte bis kurz vor dem Beginn des Rückrundenauftakts noch gehofft, Marmoush spielen lassen zu können. Dann kam allerdings weitere Bewegung in die Transferverhandlungen. Kurz vor dem Anpfiff bestätigte Sportvorstand Markus Krösche: "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr hoch, dass er uns verlässt."

Nach RTL-Informationen erhält die SGE eine Basis-Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro, fünf Millionen Euro sollen als Bonuszahlungen hinzukommen. Diese sind an die Zahl der Einsätze und der Erfolge bei seinem künftigen Klub geknüpft. Die Hessen machen angesichts der Tatsache, dass der Stürmer erst vor anderthalb Jahren ablösefrei vom VfL Wolfsburg kam, also ein großes Transfer-Plus.

Krösche erklärte bei "DAZN": "Dass es im Winter passieren wird, ist nicht so geplant gewesen. Aber das ist im Leben manchmal so. Großes Kompliment an Omar, der in den letzten beiden Spielen eine herausragende Leistung gebracht hat. Das zeigt, was für einen Charakter er hat."