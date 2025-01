Nächster Verteidiger beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Pressinphoto

Cristhian Mosquera hat es angeblich auf den Zettel des FC Bayern geschafft

Beim FC Bayern denkt man derzeit darüber nach, im Sommer einen neuen Verteidiger unter Vertrag zu nehmen. Nun ist ein neuer Name auf die Liste der Münchner gerutscht.

Die Transfer-Bemühungen des FC Bayern in diesem Winter halten sich in Grenzen, wirklich Bedarf sieht man an der Säbener Straße nicht. Stattdessen geht der Blick bereits in Richtung nächster Saison, wie Sportvorstand Max Eberl jüngst verraten hatte.

"Wir schauen sehr genau, was auf dem Markt passiert, und vielleicht werden wir auch schon etwas für den Sommer vorbereiten. Das alles passiert aber in einer Phase, in der wir sehr stabil sind", erklärte der 51-Jährige im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Passend dazu berichtet nun das spanische Portal "Relevo", dass der FC Bayern Interesse an Cristhian Mosquera vom FC Valencia bekundet hat. Am Freitagabend konnte "Sky" bestätigen, dass der 20 Jahre alte Verteidiger bei den Münchnern ins Blickfeld geraten sei.

Laut "Relevo" haben Bayern-Scouts den Spieler schon mehrfach beobachtet. Auch Milan und Atlético Madrid sollen beim Abwehr-Juwel mitmischen.

Mosquera startet in Valencia durch

Wie der deutsche TV-Sender derweil hervorhebt, sei Mosquera derzeit nur einer von vielen Kandidaten, die genauer unter die Lupe genommen werden. Etwas konkreter sei da schon das Interesse an Sporting-Verteidiger Ousmane Diomondé, heißt es in der Show "Transfer Update", wenngleich auch der Ivorer trotz anders lautender Berichte aus Portugal nicht in diesem Winter zum FC Bayern wechseln werde.

Während der Vertrag von Ousmane Diomondé bei seinem Klub noch bis 2027 Gültigkeit besitzt, ist Cristhian Mosquera beim FC Valencia nur noch bis 2026 gebunden. Die Verhandlungen über eine Verlängerung stocken derzeit, heißt es aus Spanien.

Der 20-Jährige Spanier mit kolumbianischen Wurzeln wurde beim FC Valencia ausgebildet und kommt bislang auf 64 Spiele in La Liga. Zudem ist er fünffacher U21-Nationalspieler Spaniens. Sowohl in der vergangenen als auch in der laufenden Saison gehört er zu den absoluten Stammspielern in der Abwehr.