Starker Goretzka führt den FC Bayern zum nächsten Sieg

Angeführt von Doppelpacker Leon Goretzka hat der FC Bayern sich mit dem nächsten Pflichtsieg auf die heiße Schlussphase in der Vorrunde der Champions League eingestimmt.

Der deutsche Rekordmeister bezwang Bundesliga-"Lieblingsgegner" VfL Wolfsburg dank seines obersten Verkaufskandidaten verdient mit 3:2 (2:1) und festigte die Tabellenführung.

Goretzkas Führung (20.) wurde vom Wolfsburger Mohamed Amoura (24.) mit dessen siebtem Saisontor ausgeglichen. Doch Michael Olise (39.) und erneut Goretzka (62.) nach einer Freistoßflanke des Franzosen stellten die Weichen auf Sieg. Es war der 26. im 28. Bundesliga-Heimspiel gegen die Wölfe bei zwei Unentschieden, daran änderte auch Amouras zweites Tor nichts mehr (88.).

Am Mittwoch müssen die Bayern in der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam ran, am 29. Januar gegen Bratislava. Zwei Siege sollten für den direkten Einzug ins Achtelfinale reichen - ganz sicher ist dies allerdings nicht.

Trotz der Wolfsburger Negativserie in München, der längsten in der Liga-Geschichte, war Trainer Ralph Hasenhüttl optimistisch: "Es gibt Möglichkeiten, ihnen ein bisschen wehzutun." Das sah konkret so aus, dass sich der VfL dicht gestaffelt am eigenen Sechzehner verbarrikadierte und auf Umschaltmomente wartete.

Dominanz des FC Bayern

Die gab es allerdings zunächst nicht, weil die Bayern ihre erdrückende Dominanz mit Torgefahr und viel Fleiß beim Gegenpressing garnierten. Leroy Sané traf nach feinem Solo die Latte (3.), Torwart Kamil Grabara entschärfte einen Schuss von Harry Kane (4.).

Dann fiel Kane im Strafraum, nachdem ihn Verteidiger Konstantinos Koulierakis am Fuß getroffen hatte (18.). Doch Schiedsrichter Tobias Reichel ließ weiterspielen. Dennoch kam es keine zwei Minuten später, wie es kommen musste: Nach einem Zuspiel von Joshua Kimmich schlenzte Goretzka, einer von vier Neuen in der Startelf, den Ball ins lange Eck.

Wolfsburg kam völlig unerwartet mit dem ersten echten Angriff zum Ausgleich. Nach einem Freistoß spitzelte Goretzka den Ball weg - genau auf Amoura, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte.

Der Treffer zeigte Wirkung, die Bayern taten sich schwerer - auch, weil der VfL die anfällige rechte Seite verstärkte, indem sich Patrick Wimmer unterstützend fallen ließ. Bei einem Freistoß von Olise (35.) war Grabara da, ehe er einen harmloseren Schuss des Franzosen zur erneuten Münchner Führung passieren ließ.

Kimmich-Treffer aberkannt

Kane vergab gute Chancen zum 3:1, das dann Kimmich zu gelingen schien. Doch weil er bei seinem Kopfball mit der Schulter nachgeholfen hatte (45.+3), wurde der Treffer aberkannt.

In der zweiten Hälfte konnten die Bayern ihre technische Überlegenheit anfangs nicht mehr so stark ausspielen. Ein Kopfball von Sané (50.) blieb länger die einzige gefährliche Möglichkeit, bis Goretzka abermals zuschlug. Kingsley Coman (70.) hätte alleine vor Grabara erhöhen müssen, traf aber neben das Tor.

Auf der anderen Seite rettete Manuel Neuer gegen den besten Wolfsburger Amoura (81.), der es dann aber doch noch einmal spannend machte.