BVB mit Mega-Paket für Rashford?

IMAGO/Gareth Evans/News Images

Wechselt Marcus Rashford von Manchester United zum BVB?

Der Leih-Wechsel von Marcus Rashford von Manchester United zu Borussia Dortmund rück angeblich näher. Immer mehr Details des aufsehenerregenden BVB-Deals sickern durch.

"Bild" zufolge könne der 60-malige Nationalspieler Englands bereits am kommenden Donnerstag den Medizin-Check in Dortmund absolvieren - wenn alles den BVB-Plänen entsprechend verläuft, wie es weiter heißt.

Marcus Rashford, der bei ManUnited derzeit keine Rolle mehr spielt, aber umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro Gehalt pro Monat kassieren soll, verzichtet im Falle eines Wechsels zu den Schwarz-Gelben demnach auf Teile seines Gehalts. Dennoch könnte das gesamte Rashford-Paket den BVB angeblich sechs bis acht Millionen Euro kosten.

Denn: Wegen der neuen Klub-WM in den USA (14. Juni bis 14. Juli) müsste der BVB das trotz seines Entgegenkommens immer noch üppige Salär Rashfords womöglich auch im Juli noch stemmen.

Bitter aus BVB-Sicht: Die Chancen, dass Rashford langfristig in Schwarz und Gelb aufläuft, tendieren laut "Bild" aus wirtschaftlichen Gründen "quasi gegen Null".

Zuletzt war zudem zu hören, der 27-Jährige sei in taktischer Hinsicht nicht der absolute Wunschspieler von BVB-Coach Nuri Sahin. Allerdings ist es offen, ob beide in Dortmund überhaupt zusammenarbeiten werden. Sahin muss vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bologna am Dienstag (21:00 Uhr) nämlich um seinen Job bangen.

Drastische Maßnahmen beim BVB

Beim BVB herrscht nach dem Horror-Start ins Jahr 2025 mit drei Niederlagen Krisen-Stimmung. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichteten, strich Sahin den Profis ihren ursprünglich trainingsfreien Sonntag.

Stattdessen habe der 36 Jahre alte Übungsleiter die BVB-Stars ab dem späten Vormittag zu einer Einheit auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel gebeten.

Auch die Vereinsbosse gingen demnach mit gutem Beispiel voran: Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl hätten sich ebenfalls vor 11 Uhr eingefunden, hieß es.