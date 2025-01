Müller, Neuer, Kroos zum DFB? Boss lässt aufhorchen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Müller (2.v.li.) und Neuer (3.v.li.) wurden im Oktober 2024 vom DFB verabschiedet

Die EM 2024 war ihr letztes großes Turnier im Kreise der Fußball-Nationalmannschaft, danach beendeten gleich drei Fußball-Weltmeister von 2014 ihre Karriere: Thomas Müller, Toni Kroos und Manuel Neuer. Doch geht es nach dem DFB, dann dürfte das Trio gern in anderer Funktion zum Verband zurückkehren.

Viele Jahre waren Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos die Gesichter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Die beiden Profis des FC Bayern und der frühere Mittelfeldspieler von Real Madrid, der im letzten Sommer seine Fußballschuhe komplett an den Nagel hängte, prägten das DFB-Team auf und neben dem Platz. Der Höhepunkt ihrer illustren Karriere: Der WM-Titel 2014 in Brasilien.

Nachdem Kroos nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim 2024 schon zurückgetreten war, nahmen später auch Müller und Neuer in der Nationalmannschaft ihren Hut und traten zurück. Mitte Oktober wurde das Duo - zusammen mit Ilkay Gündogan - verabschiedet. Doch dies soll im besten Falle nur ein Abschied auf Zeit gewesen sein, wie DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig im "kicker" verriet.

Auf die Frage, ob solche "Leuchttürme" wie Müller und Neue (und auch Kroos) nach ihrer aktiven Karriere im weltweit größten Sportverband eingebunden werden sollen, wurde Rettig deutlich: "Wenn sie sich perspektivisch weiter mit dem DFB identifizieren können, lautet die Antwort im besten Falle: Ja."

Eine klare Einladung des DFB-Geschäftsführers Sport für das Trio. "Erst mal hängt es aber davon ab, welchen Weg sie selbst gehen wollen", erinnerte Rettig, der auch weiß, dass bei Müller und Neuer derzeit sogar noch offen ist, wie lange die beiden noch weiterspielen werden. Erwartet wird, das Bayern-Duo in den nächsten Monaten noch einmal um mindestens ein Jahr in München verlängert.

DFB will "engere Bindung" zu Ex-Nationalspielern

Für den DFB sei es ohnehin vor allem erst einmal "enorm wichtig" gewesen, dass Müller, Neuer und Gündogan "in einem unglaublich emotionalen Rahmen im Stadion würdig zu verabschieden", das sei "gelungen", freute sich der DFB-Boss, "auch wenn Toni Kroos leider nicht da sein konnte an diesem Abend." Die verdienten Nationalspieler durften sich über Sonderapplaus vor dem späteren 1:0-Sieg gegen die Niederlande in der Allianz Arena in München und über eine große Choreo freuen.

Die Allianz Arena verabschiedet das DFB-Quartett im Oktober 2024

Unabhängig von den vom "kicker" ins Gespräch gebrachten Namen will der DFB laut Rettig "künftig eine engere Bindung zu unseren Ex-Nationalspielern haben. Wir können in unterschiedlichen Bereichen etwas tun, und sie für uns gewinnen: zum Beispiel rund um die Trainerausbildung, das Schiedsrichterwesen oder im Management. Das Thema Aus- und Weiterbildung ist ein sehr großes in unserer Akademie", verriet der DFB Geschäftsführer Sport.