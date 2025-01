Nkunku "wartet" angeblich auf Bayern-Deal

IMAGO/Crystal Pix/MB Media

Christopher Nkunku will angeblich zum FC Bayern

Die aktuelle Transferphase verläuft für den FC Bayern recht ruhig, ein Gerücht der letzten Tage hat es aber in sich: Die Münchner wollen Medienberichten zufolge den ehemaligen Leipziger Christopher Nkunku vom FC Chelsea verpflichten. Der Spieler selbst pocht angeblich schon auf einen Transfer-Abschluss.

Christopher Nkunku "wartet" auf eine Einigung zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea, berichtet Transfer-Reporter Sacha Tavolieri in einem Beitrag für "Sky".

Zudem: Der 27-Jährige habe bereits mit dem Münchner Cheftrainer Vincent Kompany gesprochen und stimme einer Rückkehr in die Bundesliga zu. Entschieden habe er, dass er die Blues am liebsten in diesem Winter verlassen will - und zwar im Rahmen eines festen Transfers und nicht als Leihspieler.

Der Franzose war 2019 von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig gekommen, wo er sich zu einem der torgefährlichsten Angreifer im deutschen Oberhaus entwickelte. In seiner letzten Saison für die Sachsen erzielte er 16 Tore in 25 Spielen und wurde damit gemeinsam mit dem damaligen Bremer Niclas Füllkrug Torschützenkönig.

Nur anderthalb Jahre nach seinem 60 Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Chelsea soll es nun zurück nach Deutschland gehen, heißt es.

Holt der FC Bayern Nkunku als Sané-Nachfolger?

Denn: Unter Teammanager Enzo Maresca zählt der Rechtsfuß nur zum erweiterten Stammpersonal, erst dreimal stand er in der Premier League in einer Startelf. Seine weiteren 15 Liga-Einsätze verbuchte er als Einwechselspieler, entsprechend dünn ist seine bisherige Ausbeute von zwei Toren.

Was Nkunku zu leisten im Stande ist, bewies er bislang in der UEFA Conference League: Dort stand er in fünf von sechs Spielen in der Startelf und erzielte fünf Treffer.

Nkunku, so Transfer-Reporter Tavolieri, passe derweil perfekt ins Raster der Bayern-Manager - vor allem, weil die Zukunft von Nationalspieler Leroy Sané noch nicht geklärt ist. Der Vertrag des Angreifers läuft im Sommer aus, derzeit scheint eine Verlängerung unwahrscheinlich zu sein.

Damit der FC Bayern einem Deal zustimmt, müsste der FC Chelsea aber wohl mit der Ablöseforderung heruntergehen. Die soll laut "Sky" bei 70 Millionen Euro liegen.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund hatte derweil auf einer Pressekonferenz vor dem Hinrundenabschluss gegen die TSG Hoffenheim wenig Aussichten gegeben, dass der Mega-Transfer über die Bühne gehen wird: "Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen - und das ist unser Plan - dann ist es kein Thema, dass wir in der Offensive wen dazu holen, weil wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Qualitativ wie von der Anzahl."

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg hatte das Dementi des Österreichers daraufhin als "taktisches Nein" bezeichnet und behauptet, der FC Bayern arbeite dennoch an einer Verpflichtung des Chelsea-Stars. Nkunku sei trotzdem das Transferziel Nummer eins, so die Einschätzung.