Demirbay bestätigt Werder-Gerüchte

IMAGO/JONAS LJUNGDAHL

Kerem Demirbay war Thema bei Werder Bremen

Der frühere Bundesliga-Profi Kerem Demirbay wurde Ende letzten Jahres mit einem Wechsel zu Werder Bremen in Verbindung gebracht. Was als loses Gerücht anmutete, hat laut dem Galatasaray-Profi aber einen reellen Hintergrund.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld offenbar tatsächlich an Kerem Demirbay gedacht oder genauer: denkt weiter an den ehemaligen Bundesliga-Star, der unter anderem beim HSV, bei der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen aktiv war, bevor er sich im Sommer 2023 Galatasaray aus Istanbul anschloss.

"Es besteht Interesse von Werder, das wurde mir bestätigt", verriet Demirbay in einem Interview mit "Spox". Doch die Grün-Weißen können sich die gewünschte Verpflichtung abschminken, wie es scheint.

"Ich werde Galatasaray aber auf keinen Fall verlassen. Ein Wechsel ist für mich ausgeschlossen", betonte der 31-Jährige, der in seiner ersten Saison beim türkischen Top-Klub sofort Meister wurde, in dieser Spielzeit allerdings weite Teile der Partien nur von der Bank aus verfolgt.

Dass er lieber in Istanbul bleibt und nicht in die Bundesliga zurückkehrt, begründet Demirbay auch mit seinem Privatleben. "Ich bin Ehemann und Vater, meine ganze Familie fühlt sich in Istanbul sehr wohl", erklärte er.

Demirbay: Galatasaray ist fast so gut wie der FC Bayern

"Mit 20 geht es hop, hop, bum, Wechsel. Mittlerweile muss ich bei solchen Entscheidungen auch an meine Familie denken", fügte er hinzu.

Bei Galatasaray sei er zudem mittlerweile "voll angesehen und eine Persönlichkeit im Verein. Obwohl ich derzeit weniger spiele, sehe ich mich nicht als Ergänzungsspieler. Der Fußball ist schnelllebig: Heute bist du Joker, morgen sieht es wieder anders aus und du bist Stammspieler", gab sich der Mittelfeldmann optimistisch.

"Ich glaube an mich und weiß, dass ich hier wieder mehr spielen werde. Hier sind nur die Besten - und weil ich zu den Besten gehöre, bin ich hier", betonte er, der große Stücke auf den türkischen Klub hält.

"Wenn wir in der Bundesliga mitspielen würden, müssten viele Vereine zittern. Wir wären definitiv einer der besten Klubs. Bayern, Galatasaray, Leverkusen, Leipzig, Dortmund: Ich denke, so würde am Ende die Tabelle ausschauen", sagte er und lieferte den Grund für seine steile Behauptung gleich mit: "Vor allem in der Breite haben wir brutale Qualität. Wenn Victor Osimhen rausgeht, kommt Michy Batshuayi rein. Wenn Lucas Torreira rausgeht, kommt Kerem Demirbay rein."